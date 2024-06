O chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, que tinha 75.800 euros em “dinheiro vivo” numa estante, disse ao procurador Rosário Teixeira que liderou as buscas da Operação Influencer à residência oficial do primeiro-ministro de que não se lembrava de ali ter aquele dinheiro. Esta é uma das revelações das escutas da Operação Influencer, noticiadas nesta segunda-feira pela CNN Portugal.

Havia uma foto de António Costa na estante onde o procurador Rosário Teixeira, que liderou as buscas feitas pelo DCIAP, encontrou os 75.800 euros, em notas de 50 euros e 20 euros, de acordo com novas informações citadas pela CNN Portugal, que teve acesso a várias escutas e aos 21 volumes e 16 apensos da Operação Influencer, o processo que fez cair o Governo. Confrontado com as notas guardadas nos envelopes, Escária terá respondido que não se lembrava da maior parte daquele dinheiro.

Pai de ex-ministro do Ambiente diz que Pinto da Costa negociou data de buscas com polícia

Os documentos citados também avançam que o então ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes, que estava sob escuta policial, foi ouvido a chamar à atenção do pai para as buscas policiais que iam ser feitas ao FC Porto, pela PSP e pela Autoridade Tributária.

Matos Fernandes terá sido informado pelo pai, juiz jubilado e que tinha sido presidente da Assembleia Geral do FC Porto, de que Pinto da Costa terá sido avisado e até terá “negociado” a data de buscas policiais com a polícia.

Está em causa as buscas da chamada Operação Cartão Azul. O caso remonta a novembro de 2021 e, em conversa com o filho (ministro), José Matos Fernandes, juiz jubilado que foi presidente da Assembleia Geral do FC Porto, disse ao filho que a situação estava controlada. De acordo com o juiz jubilado, a direção de Pinto da Costa tinha sido previamente avisada das buscas que iriam ser feitas. E mais, alegadamente a direção de Pinto da Costa teria negociado a data das buscas com a polícia, para não coincidir com um jogo frente ao Liverpool.

“A polícia disse que, então, ou era na segunda-feira ou era na sexta”, ouve-se nas escutas. As buscas acabaram por acontecer numa segunda-feira.

Essas buscas foram feitas porque o Ministério Público suspeitava que Jorge Nuno Pinto da Costa teria, alegadamente, criado um esquema com o empresário Pedro Pinho para desviar fundos da Futebol Clube do Porto, Sociedade Anónima Desportiva (SAD), para seu alegado benefício e de outros administradores portistas.

As escutas também sugerem que há suspeitas sobre relações familiares do ministro João Pedro Matos Fernandes, relacionadas com eventual corrupção no caso do hidrogénio. O ministro chegou a falar ao telefone sobre o processo de construção da nova ponte do Douro com um tio, que pertencia a um consórcio candidato a ganhar aquela obra pública (que acabou por não vencer esse concurso).

O tio, Manuel Matos Fernandes, terá pedido informações sobre o concurso ao sobrinho (ministro), mas este acaba por se retrair ao saber que está sob escuta, segundo a CNN. Em 10 de outubro de 2021, o “Tio Manecas”, diz ao sobrinho – que não foi constituído arguido neste processo – que “vai ser conhecido o resultado do concurso da nova ponte sobre o Douro para o metro (…)”.

“As reuniões têm corrido muito bem entre engenheiros e os arquitetos, e inclusivamente já terão tomado uma decisão, já escolheram as três” concorrentes finais para ganharem a empreitada, disse o empresário. O ministro Matos Fernandes riposta que “os senhores das escutas escusam de ficar a saber de tudo“.