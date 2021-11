Cartão Azul. MP suspeita que Pinto da Costa terá recebido comissões de empresários de jogadores de futebol

Mais tarde, e após mais uma época de sucesso, nomeadamente na Liga dos Campeões (onde Marega marcou durante seis jogos seguidos, batendo registos como os de Mário Jardel), o FC Porto decidiu recomprar os tais 30% de uma mais-valia futura que tinha vendido ao V. Guimarães, de forma a ficar com os 100% dos direitos económicos do jogador. Ao mesmo tempo que o clube liderado por Pinto da Costa decidiu alienar uma parte dos passes de três jogadores. Explicando:

O MP diz que o FC Porto comprou os 30% da tal mais-valia futura do passe de Marega por 3.675.500 euros , mas o Relatório e Contas da SAD do FC Porto refere-se a 4,2 milhões euros . Há uma diferença de cerca de mais 600 mil euros ;

, mas o Relatório e Contas da SAD do FC Porto refere-se a . Há uma diferença de cerca de mais ; A empresa de agenciamento chamada TM Management, do empresário de Marega Aziz Ben Assis, cobrou ao FC Porto cerca de 480 mil euros em comissões. Também este valor está a ser investigado;

em comissões. Também este valor está a ser investigado; Ao mesmo tempo, o FC Porto cedeu três jogadores ao V. Guimarães, ficando 50% do direitos económicos de André André, Rafa Soares e João Carlos Teixeira — três futebolistas que estiveram apagados na passagem pelo Dragão, à exceção do primeiro na primeira época. Tal alienação teve o valor contabilístico de 3.637.500 euros + IVA.

+ IVA. Em 2018/19, ainda houve o empréstimo de Yordan Osório ao V. Guimarães, saindo do Tondela e passando pelos portistas seis meses num negócio de 1,96 milhões de euros por 50% do passe, de acordo com o Relatório e Contas da SAD (é preciso recordar que nesta operação Cartão Azul, além de FC Porto, Sp. Braga, V. Guimarães e Tondela foram alvo de buscas).

O empresário de Yordan Osório, o brasileiro Deco (ex-jogador do FC Porto e agora empresário e agente de jogadores, agindo muitas vezes em parceria com Jorge Mendes e a Gestifute) terá sido constituído arguido;

O MP suspeita que houve aqui dois alegados negócios simulados:

o pagamento de 400 mil euros feito a Pedro Pinho pela cedência de 30% das mais-valias futuras do passe de Marega para o V. Guimarães e o pagamento de 480 mil euros à empresa TM Management de Aziz Ben Assis. Trata-se de um total de 880 mil euros.

feito a Pedro Pinho pela cedência de 30% das mais-valias futuras do passe de Marega para o V. Guimarães e o pagamento de à empresa TM Management de Aziz Ben Assis. Trata-se de um total de o esquema para a recompra desses mesmos 30% ao V. Guimarães que levou à cedência de 50% dos direitos económicos dos três jogadores acima referidos, de forma a que os valores contabilísticos fossem semelhantes.

O MP acredita que este esquema de alegada burla envolveu a faturação de comissões não necessárias ou de valores inflacionados — tudo para alegadamente ocultar o desvio de fundos para o suspeito Pedro Pinho.

Quem é Pedro Pinho, o agente que também é visado

Pedro Pinho, o agente que é também visado na investigação, ganhou outra “notoriedade” em abril, quando agrediu um repórter de imagem da TVI depois de um empate do FC Porto frente ao Moreirense. “Pedro Pinho não pertence ao FC Porto e não integrava a comitiva do FC Porto em Moreira de Cónegos, não fez a viagem com o FC Porto e não assistiu ao jogo a convite do FC Porto”, garantiu Pinto da Costa a Anselmo Crespo, diretor da TVI, numa chamada feita pelo líder dos dragões na manhã seguinte ao sucedido.

“Não vi nenhuma agressão nem vi nenhuma imagem a agredir e não digo que houve ou não houve. Pedro Pinho é portista, sócio do FC Porto, não tem nenhum cargo, é empresário que trabalha com muitos clubes. Até vi que ganhou 16,6 milhões em cinco anos… Totalmente mentira! Em cinco anos faturou ao FC Porto por serviços prestados 3,3 milhões de euros mas, acrescente-se, meteu nos cofres do FC Porto 7,5 milhões de euros pelo empréstimo do Casemiro, que o Real Madrid teve de pagar esse valor para voltar a ficar com ele”, destacou uns dias depois, numa entrevista ao Porto Canal.

Mas quem é Pedro Pinho? Filho de José Maria Pinho, antigo presidente do Rio Ave durante quase uma década nos anos 80, começou como agente de jogadores e foi sócio de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente portista e outro dos alvos das buscas na operação Cartão Azul, numa empresa com o nome Energy Soccer. A separação ocorreu no final de 2016, com Pinho a ficar com a percentagem da agência de Alexandre. Três meses antes, Antero Henrique, diretor-geral do FC Porto, tinha deixado o Dragão. “Por motivos pessoais”, segundo um comunicado emitido pela SAD. Em choque com Alexandre Pinto da Costa, escreveu o Expresso. E dentro desse litígio estaria também a ligação de Pedro Pinho a Nélio Lucas, então o principal rosto do fundo de investimento Doyen Sports.

Após essa separação, Pedro Pinho passou a operar enquanto empresário através de duas agências, a PP Sports e da N1 – Gestão de Carreiras Desportivas, com mais de uma dezena de negócios feitos com o FC Porto só desde o ano de 2017 ou através das suas empresas ou em nome próprio enquanto agente. Quintero, Ricardo Pereira, Suk, João Pedro, Saidy Janko, Osório, Soares, Yoni Mosquera e Gérman Meneses foram alguns dos jogadores que saíram ou chegaram com a sua intermediação até ao último verão.

Ainda assim, nem sempre tudo foi pacífico na ligação de Pedro Pinho aos olhos do universo azul e branco, havendo um episódio limite que explica isso mesmo: o facto de o agente ter estado na festa noturna da mulher de Uribe, em novembro de 2019, que viria depois a resultar no afastamento do médio colombiano, de Marchesín, de Luis Díaz e de Saravia da equipa.

Como escreveu na altura o jornal Record, os jogadores consideraram que a presença do agente poderia “legitimar” o não cumprimento das horas de recolher e houve algumas vozes ligadas aos portistas a questionarem então a relação quase de exclusividade que havia com o empresário. A “resposta” de Pinto Costa chegou apenas dois dias depois: a seguir ao jogo seguinte, no Bessa com o Boavista (1-0 para o FC Porto), o presidente dos dragões viu o encontro e jantou com Pinho.

Três inquéritos na origem de buscas

As buscas que ocorreram na semana passada no FC Porto, Sp. Braga, V. Guimarães, Tondela mas também em Lisboa e noutras localidades do país não tiveram por base apenas um inquérito — mas sim três inquéritos.

As primeiras buscas ocorreram na segunda-feira e tiveram Jorge Nuno Pinto da Costa, o seu filho Alexandre e o seu alegado testa-de-ferro Pedro Pinho como principais alvos.

Dois dias depois, novas buscas no Minho com os estádios do Sp. Braga e do V. Guimarães e os escritórios de Bruno Macedo (alegado testa-de-ferro de Luís Filipe Vieira que também trabalhou com o FC Porto) e do seu pai Vespasiano Macedo na mira.