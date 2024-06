Os reis, os chapéus e um festival de cor no primeiro dia das corridas de cavalos de Ascot

Há poucos dias, Carlos III foi o protagonista da parada militar que celebra o seu aniversário e, sob uma chuva intensa, dividiu as atenções com a princesa de Gales. Esta terça-feira, o sol brilhou radioso sobre as pistas de Ascot e o soberano voltou a ter a seu lado uma das damas-estrela da família real, a rainha Camila. Os reis marcaram presença no primeiro dia das corridas de cavalos mais famosas do mundo, acompanhados por outros membros da família real. De 18 a 22 de junho, as corridas de Ascot são o epicentro da sociedade britânica e também uma verdadeira mostra de looks coloridos e, claro, exuberantes acessórios de cabeça.

Os reis deram o mote. A rainha Camila optou por um look total num vistoso tom de azul real e o Rei apostou numa mistura arrojada de fato cinza, colete amarelo, gravata com motivos azuis e camisa com riscas em azul e rosa pastel. O dress code do evento é apertado e cheio de regras, mas basta passar em revista a galeria de imagens no topo deste artigo, onde reunimos uma série de espectadoras que passaram pelas pistas neste primeiro dia, para perceber que a criatividade não tem limites. Todas as cores são permitidas e os chapéus corresponderam às expectativas de irreverência e imaginação.

[Já saiu o sexto e último episódio de “Matar o Papa”, o novo podcast Plus do Observador que recua a 1982 para contar a história da tentativa de assassinato de João Paulo II em Fátima por um padre conservador espanhol. Ouça aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto episódio e aqui o quinto episódio.]

Para dar um toque distinto e muito real ao seu look, Camila usou a pregadeira príncipe Alberto. A joia foi um presente do príncipe para a Rainha Victoria na véspera no casamento de ambos, em fevereiro de 1840. A soberana usou-a no dia do casamento e, mais tarde, deixou escrito em testamento que esta se tornasse uma joia da coroa, passando assim de rainha para rainha, mantendo-se sempre na família real. Esta pregadeira conta com uma grande safira oval ao centro, contornada com uma moldura de diamantes. Segundo a revista Hello, o príncipe Alberto viria a encomendar uma pregadeira igual, mas muito mais pequena, para oferecer à Rainha Victoria no 26º aniversário. A joia ocupava um lugar muito especial no guarda-joias da Rainha Isabel II, que a usou várias vezes e em ocasiões importantes, como por exemplo no batizado do príncipe William.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Carlos III e Camila participaram no tradicional desfile de carruagem, conviveram no relvado e assistiram às corridas na box real. A princesa Ana, fã assumida do desporto, também marcou presença, numa carruagem acompanhada por lady Gabriella Kingston, a prima do Rei e filha dos duques de Kent que ficou viúva no início do ano e foi visivelmente acarinhada pela família real. Também lá estiveram os filhos e o genro da princesa Ana, Zara e Mike Tindall e Peter Phillips, a princesa Eugenie e a filha de Camila, Laura Lopes.

Seguem-se mais quatro dias de evento e, segundo o Telegraph, o Rei é esperado na maioria deles. As corridas de Ascot foram fundadas pela Rainha Ana em 1711 que terá declarado Ascot ideal para “cavalos galoparem a toda a velocidade”. O cortejo real, com os membros da família real a desfilarem em carruagens pelo recinto permitindo que os presentes os vejam, começou em 1825, lembra o jornal britânico.