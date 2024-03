Foi revelada a causa da morte de Thomas Kingston, o marido de Lady Gabriella Windsor, que foi encontrado morto no domingo, na propriedade dos pais, em Cotswolds. Katy Skerrett, a médica legista responsável pela investigação, explicou que Kingston, de 45 anos, morreu devido a um “ferimento catastrófico” na cabeça, referem os meios britânicos.

O marido de Gabriella Windsor, prima de Carlos III, foi também ex-namorado de Pippa Middleton, a irmã de Kate Middleton. Nos primeiros resultados da investigação, a legista indicou que foi encontrada uma arma perto do cadáver.

O “incidente trágico”, conforme descreveu a legista, aconteceu durante “uma visita do senhor Kingston à casa dos pais, em Cotswolds, a 25 de fevereiro”, cita o Telegraph. “Almoçou com os pais”, foi especificado. O pai de Thomas Kingston foi passear os cães e, quando voltou, não encontrou o filho. “Após aproximadamente 30 minutos, a mãe foi à procura dele.”

O corpo foi encontrado num edifício exterior da propriedade. “O seu pai forçou a entrada quando percebeu que não conseguia aceder ao local. O senhor Kingston foi encontrado lá dentro, com um ferimento catastrófico na cabeça”, detalhou Katy Skerrett.

Após a investigação, as autoridades policiais não apresentaram mais suspeitas sobre a morte, refere o Telegraph.

Thomas Kingston estudou história da economia na Universidade de Bristol antes de se juntar à unidade de missões diplomáticas do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido. Chegou a trabalhar como negociador de reféns no Iraque.

Quando regressou ao Reino Unido, trabalhou na firma de gestão de ativos Schroders e passou por empresas como a Voltan Capital Management ou ainda a Devonport Capital.

Kingston chegou a namorar com Pippa Middleton em 2011, a irmã da atual Princesa de Gales. Conheceu Lady Gabriella Windsor, filha do Príncipe Michael de Kent, primo direito da Rainha Isabel II, através de amigos em comum, em 2015. Thomas Kingston e Lady Gabriella eram casados desde maio de 2019.

A morte de Thomas Kingston foi anunciada na terça-feira, através de um comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham. “É com profundo pesar que anunciamos a morte de Thomas Kingston, nosso amado marido, filho e irmão”, era possível ler. “O Tom era um homem excecional que animava as vidas de todos os que o conheciam. A sua morte foi um grande choque para toda a família e pedimos que respeitem a nossa privacidade no luto”, continuava o comunicado.