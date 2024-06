Em atualização

Há 1o anos o príncipe das Astúrias tornava-se Felipe VI de Espanha. Para marcar uma década de reinado há uma agenda de celebrações que arrancou esta manhã no Palácio Real, em Madrid. A família real, composta pelos reis e as filhas, apareceu à varanda para assistir ao render da guarda e toda uma exibição militar. O programa conta ainda com um dia preenchido com condecorações e uma visita guiada pela princesa das Astúrias à Galeria das Coleções Reais. Dom Juan Carlos e dona Sofia ficam fora das celebrações públicas.

Não é comum a família real espanhola usar a varanda do Palácio Rela para celebrações, como por exemplo estamos habituados a ver no Reino Unido. Mas esta quarta-feira de manhã, pelas 11h30 (hora de Madrid, mais uma do que em Lisboa) os reis, a princesa Leonor e a infanta Sofia tomaram o seu lugar na varanda do palácio pela primeira vez no reinado de Felipe VI e como mandava o calendário das celebrações.

A família assistiu ao render da guarda real e um verdadeiro desfile militar no pátio do palácio que dá para a Catedral de Almudena, a Praça da Armeria, e que durou cerca de meia hora. O render da guarda desta manhã foi inspirado no ritual que se realizava pela segurança que guardava o Palácio Real quando era residência da família real no século XVIII. Estavam montadas bancadas onde cerca de 800 pessoas assistiram ao vivo. O momento foi antecedido por uma exibição aérea, em que conjunto de seis aeronaves das Forças Armadas que sobrevoaram o palácio deixando no ar um rasto em vermelho e amarelo, as cores da bandeira espanhola.

A rainha Letizia reutilizou um conjunto em azul turquesa, composto por saia e blusa, da marca espanhola Maksu e manteve-se sentada a maior parte do tempo na varanda, dado o problema que tem num pé e a impede de estar muito tempo em pé e usar saltos altos. A princesa Leonor vestiu um fato vermelho e a infanta Leonor optou por também reutilizar um macacão da marca sevilhana Cardié Moda.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois do desfile militar seguiu-se uma cerimónia no interior do palácio na qual o Rei atribuiu condecorações da Ordem de Mérito Civil a 19 cidadãos de diferentes idades e profissões, um por cada comunidade autónoma mais Ceuta e Melilla. Esta ordem foi instituída pelo Rei Alfonso XIII em 1926.

As duas filhas dos reis viajaram para Madrid para participarem nestas celebrações. A princesa Leonor está na fase final da sua formação militar no exército de terra na Academia Militar de Zaragoza. No final do verão integrará a Armada em Marín, em Pontevedra. A infanta Sofia, por seu lado, está a estudar no colégio no País de Gales onde também estudou a irmã.

Os reis eméritos não vão assistir a estas celebrações. Juan Carlos esteve em Espanha na semana passada, em Sanxenxo, mas terá deixado o país no passado domingo e dona Sofia também não deverá aparecer nas celebrações públicas.

A 2 de junho de 2014, Juan Carlos I anunciava que abdicava do trono, ao fim de 39 anos de reinado. E a dia 19 do mesmo mês, Felipe VI era proclamado o novo rei de Espanha. Começou aí uma nova era para a Coroa Espanhola. A nova família real passou a ser composta por Felipe, Letizia e as filhas, Leonor e Sofia, e foi isolada dos familiares problemáticos. Ao início, os reis eméritos também compunham a fotografia da família real, mas Juan Carlos partiu para o Dubai e a rainha Sofia passou a aparecer cada vez menos em público.