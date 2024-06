“Parabéns Papá, nós amamos-te muito!” É a mensagem que acompanha uma fotografia que os príncipes de Gales partilharam nas redes sociais esta sexta-feira para celebrar o aniversário do príncipe William. A publicação está assinada com um “C” maiúsculo e um “x”, que significa de Catherine com um beijo. Esta é mais uma fotografia tirada pela princesa de Gales e do seu álbum pessoal que escolheu partilhar com o público.

A imagem mostra o príncipe de mãos dadas com os três filhos, George (10 anos), Charlotte (nove) e Louis (seis), e todos em pleno salto e muito sorridentes no que parecem ser dunas e vestidos em modo de férias. Foi tirada no mês passado em Norfolk, onde a família tem uma casa.

O príncipe William celebra esta sexta-feira, 21 de junho, 42 anos e fecha em modo de festa uma semana cheia de atividade. Nas véspera, ou seja esta quinta-feira, o príncipe William esteve na Alemanha a assistir ao jogo da seleção inglesa contra a dinamarquesa na fase de grupos do Europeu de Futebol 2024. O herdeiro do trono britânico esteve acompanhado pelo Rei Frederik X da Dinamarca e a filha mais nova deste, a princesa Josephine, e o momento foi assinalado na conta de Instagram de ambas as famílias.

No dia anterior, na quarta-feira dia 19 de junho, o príncipe William juntou-se a uma série de membros da família real no segundo dia de corridas de Ascot. A princesa de Gales costuma ser uma das estrelas deste evento, mas este ano não deverá comparecer dado o seu estado de saúde. Contudo, neste segundo dia também lá estiveram os seus pais, Carole e Michael Middleton que foram fotografados à conversa com o resto da família, como por exemplo as princesas Beatrice e Eugenie. Estas corridas são um importante momento no calendário anual da família real e os reis marcaram presença no arranque do evento.

No passado domingo a princesa de Gales já tinha partilhado uma fotografia do príncipe William com os três filhos. Também captada na praia, a imagem mostrava o pai com os três filhos abraçados e de costas. No dia seguinte, segunda-feira, o príncipe de Gales marcou presença na tradicional celebração da Ordem da Jarreteira, que se realizou no Castelo de Windsor.

O aniversário do príncipe William acontece precisamente uma semana depois de Kate recorrer às redes sociais para atualizar o seu estado de saúde. Na passada sexta-feira a princesa de Gales partilhou uma fotografia e uma mensagem na qual agradeceu o apoio, partilhou informação sobre o desenvolvimento do seu tratamento e anunciou que iria regressar à vida pública em alguns eventos este verão, a começar pela parada Trooping the Colour, que aconteceu no dia seguinte.

No passado sábado o Reino Unido celebrou o aniversário oficial do Rei e o mundo esteve de olhos postos em Londres para ver a princesa que não aparecia em público há meses. Kate assistiu à performance dos regimentos militares acompanhada pelos três filhos e depois juntou-se ao resto da família real para a tradicional aparição na varanda do Palácio de Buckingham e ao lado do de Carlos III.