O príncipe William faz 40 anos no dia 21 de junho e, desde que saiu da maternidade ao colo da mãe e do pai, a sua vida tem-se desenvolvido sob o olhar do público. Desde que nasceu que assumiu a posição de segundo na linha de sucessão ao trono, e nos últimos anos temo-lo visto assumir cada vez mais protagonismo nas atividades e responsabilidades da família real — é hoje um dos membros mais queridos pelos súbditos. Este ano, o príncipe foi pela primeira vez à abertura do Parlamento e, tal como Camilla, acompanhou o pai, em representação da rainha. No encerramento das celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II, a soberana escolheu fazer da aparição na varanda do Palácio de Buckingham um retrato do presente para o futuro e chamou apenas para junto de si as figuras que continuarão as suas pisadas na monarquia britânica: o príncipe Carlos, com Camilla de um lado, e o príncipe William, com Kate e os três filhos do outro.

William já foi o príncipe encantado da Europa e aquilo a que muitas publicações gostam de chamar “solteiro de ouro”. Hoje é um pai de família, homem de causas e um herdeiro focado nos seus deveres. “A monarquia tem tudo a ver com unidade e união do país e creio que o William percebe isso totalmente”, diz Penny Junor autora da biografia “Prince William: Born to be King” (da editora Hodder & Stoughton, 2012) num vídeo publicado no seu site. “A vida na família real é como a vida num circo. Ele deseja normalidade. Ele e o irmão são uma nova espécie de realeza. Ele quer conduzir a vida dele à maneira dele e está determinado a fazê-lo e a não ter ninguém que o faça por ele. Ele um dia será o nosso rei e acho que o está a fazer bem.”, acrescenta.

