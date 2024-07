Em 2000, ainda sem oitavos de final, ficou no segundo lugar do Grupo B e caiu com Portugal nos quartos de final e graças a dois golos de Nuno Gomes. Em 2008, também ainda sem oitavos de final, ficou no segundo lugar do Grupo A e eliminou a Croácia nos quartos de final, caindo apenas com a Alemanha nas meias-finais e ficando com a melhor prestação de sempre. Em 2024, ainda é preciso esperar para ver.

Com a vitória desta terça-feira contra a Áustria, em Leipzig, a Turquia chegou aos quartos de final do Campeonato da Europa pela terceira vez na história e vai procurar, perante os Países Baixos, igualar a tal melhor participação de sempre do Euro 2008. Os turcos levam três triunfos em quatro jogos, o melhor registo em Europeus, e carimbaram a primeira vitória a eliminar no tempo regulamentar, já que nos quartos de final de há 16 anos afastaram os croatas nas grandes penalidades.

Do outro lado, a Áustria voltou a falhar a passagem aos quartos de final do Campeonato da Europa, algo que nunca alcançou, e ficou pelos oitavos de final pela segunda edição consecutiva, já que o mesmo tinha acontecido no Euro 2020. Os austríacos não chegam aos quartos de final de uma grande competição há 70 anos, desde o Mundial 1954, quando foram goleados pela RFA nas meias-finais e ficaram em terceiro lugar, vencendo o Uruguai no último encontro.

1.ª vitória da ???????? Turquia num jogo a eliminar no tempo regulamentar – a única vez que tinha ultrapassada uma eliminatória tinha sido em 2008, frente à Croácia, no desempate por grandes penalidades#EURO2024 | #AUTTUR pic.twitter.com/gzNUZx4WfV — Playmaker (@playmaker_PT) July 2, 2024

Com o último jogo dos oitavos de final, o quadro dos quartos de final ficou totalmente definido: Espanha e Alemanha arrancam a próxima fase às 17h de sexta-feira e já sabem que o vencedor encontra o vencedor do Portugal-França do mesmo dia, às 20h, enquanto que Inglaterra e Suíça cruzam-se às 17h de sábado e também já sabem que em caso de vitória encontram o vencedor do Países Baixos-Turquia do mesmo dia, às 20h.