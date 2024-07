A Comunidade Israelita de Lisboa garante que nunca viu qualquer “sinal” de antissemitismo em António Costa. Muito pelo contrário, elogia o antigo-primeiro-ministro por várias iniciativas que teve, até quando era presidente da Câmara, que foram recebidas com agrado por esta comunidade. Os judeus da região de Lisboa demarcam-se, assim, das críticas e acusações feitas pela Comunidade Israelita do Porto, que dizem ver posições antissemitas no novo presidente do Conselho Europeu.

Após as notícias sobre a posição assumida no livro publicado pela comunidade israelita do Porto, a congénere em Lisboa emitiu um comunicado onde diz que se sentiu “no dever e obrigação de partilhar publicamente que em momento algum sentiu, por parte do Dr. António Costa, ex-primeiro-ministro de Portugal, qualquer sinal ou manifestação concreta de antissemitismo no decurso do desempenho de funções”.

Aliás, recorda a Comunidade Israelita de Lisboa (CIL), esta organização teve “audição com o então ainda primeiro-ministro António Costa, no passado dia 26 de janeiro, na sua residência oficial, a qual decorreu num ambiente da maior cordialidade e que superou largamente uma hora de duração”.

“Nessa ocasião, um dos temas abordados pela CIL, que estava muito desagradada com falta de empenho e compromisso do então Coordenador Nacional da Estratégia Europeia para Combater o Antissemitismo e Promover a Vida Judaica, Pedro Bacelar Vasconcelos, prendeu-se com a necessidade de o Governo nomear muito rapidamente um novo responsável, o que veio efetivamente a acontecer passadas umas semanas”.

Além disso, “António Costa, enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi um promotor ativo da celebração da Chanukkah no espaço público”. “Graças ao seu apoio a Channukah assinala-se, ano após ano, no topo do Parque Eduardo VII”, pode ler-se no comunicado divulgado nesta terça-feira.