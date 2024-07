Um incêndio deflagrou esta quinta-feira no pináculo da catedral de Rouen, em França, que está a ser alvo de obras de restauro.

Segundo o Le Monde, o alerta foi dado pelas 12h locais (11h em Lisboa) e os bombeiros da cidade mobilizaram de imediato 33 viaturas e 63 operacionais.

O jornal recorda que o incêndio deflagrou na zona do pináculo, que é feito de ferro fundido e tem 151 metros de altura — que estava atualmente a ser objeto de obras de restauro. Trata-se, de acordo com o Le Monde, da última fase de um trabalho de restauro da totalidade da catedral que já dura desde 2015 e que foi orçamentado em cerca de 1,33 milhões de euros.

Através do Twitter, o presidente da câmara de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, partilhou uma fotografia do início do incêndio com a seguinte legenda: “O início do incêndio em curso na catedral de Rouen. A origem é desconhecida nesta fase. Todos os meios públicos estão mobilizados. Obrigado por facilitarem a sua intervenção.”

Début d'incendie en cours sur la flèche de la cathédrale de @Rouen. Origine inconnue à ce stade. Tous les moyens publics sont mobilisés. Merci de faciliter leur intervention. pic.twitter.com/Lnu1vMrw5p — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) July 11, 2024

A Reuters acrescenta que a catedral já foi evacuada e que foi criado um perímetro de segurança em torno da igreja para permitir o trabalho dos serviços de emergência. Não há qualquer informação sobre vítimas — nem, para já, sobre a dimensão dos danos causados à catedral.

Ainda segundo o Le Monde, o pináculo da catedral gótica de Rouen é um dos mais altos da Europa. Foi inaugurado em 1876, já na altura para substituir o anterior pináculo da catedral, que tinha sido destruído num outro incêndio em 1822. O facto de ser integralmente feito de ferro fundido revelar-se-ia uma fragilidade para a estrutura da catedral, já que não era suficientemente flexível para resistir ao mau tempo mais violento.

O primeiro projeto de restauro deste pináculo foi lançado em 1974, mas acabou por não avançar.

Como lembra a Reuters, a catedral de Rouen é um dos templos mais conhecidos de França, tendo sido pintada múltiplas vezes pelo pintor impressionista francês Claude Monet.

As imagens do incêndio desta quinta-feira evocam o incêndio de há cinco anos na catedral de Notre Dame de Paris. Em abril de 2019, um violento incêndio na icónica catedral parisiense (na altura também alvo de obras de restauro) consumiu partes do telhado e do pináculo da igreja.