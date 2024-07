(Em atualização)

O primeiro-ministro português vai jantar esta quarta-feira na Casa Branca, com os restantes líderes da NATO, a convite do Presidente dos Estados Unidos, anfitrião da 75ª Cimeira da Aliança. Antes, Luís Montenegro e Joe Biden vão reunir-se para um encontro bilateral.

Montenegro chegou à residência do Presidente norte-americano, em Washington, na quarta-feira à noite, por volta das 19h00 locais (meia-noite em Portugal Continental). Apesar da reunião com Biden, não é esperado que os líderes façam declarações sobre o encontro.

Ao mesmo tempo que os chefes de Estado jantam na Casa Branca, Antony Blinken vai receber os ministros dos Negócios Estrangeiros na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos: Paulo Rangel vai representar Portugal neste jantar. Já os ministros da Defesa reúnem-se num terceiro jantar, em Forte McNair, uma das mais antigas bases do Exército norte-americano. O representante português neste jantar será Nuno Melo.

Durante o primeiro dia da Cimeira, Luís Montenegro anunciou que Portugal vai cumprir as metas de investimento da NATO de 2% do PIB em 2029. Partilhou ainda o envio de um novo pacote de ajuda à Ucrânia, no valor de 95 milhões, totalizando uma ajuda de quase 221 milhões.

Antes de regressar a Lisboa, o primeiro-ministro volta a falar aos jornalistas esta quinta-feira, depois de encerrados os trabalhos da 75ª Cimeira da Aliança Atlântica.