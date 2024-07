O Presidente norte-americano testou positivo para Covid-19. A informação foi inicialmente avançada pela diretora da UnidosUS, conferência que decorre em Los Angeles e na qual Joe Biden deveria comparecer, e depois confirmada pela Casa Branca, que adiantou que Biden, que recebeu as vacinas contra o coronavírus, tem “sintomas ligeiros”.

A Casa Branca diz que os sintomas, incluindo rinorreia (“pingo” no nariz) e tosse, começaram durante a tarde. O Presidente ainda se sentiu em condições para o primeiro evento na agenda, mas como não teve melhorias foi feito um teste de Covid-19, que deu positivo. Joe Biden está a ser medicado com o anti-gripe Paxlovid.

“Assim, o Presidente vai ficar em isolamento de acordo com as indicações do CDC [Centers for Disease Control and Prevention, em português Centro de Controlo e Prevenção de Doenças]”, refere a Casa Branca numa publicação na rede social X (antigo Twitter). O período de isolamento será cumprido por Joe Biden na sua casa em Rehoboth, na cidade de Delaware.

President Biden is vaccinated, boosted, and he is experiencing mild symptoms following a positive COVID-19 test.

He will be returning to Delaware where he will self-isolate and will continue to carry out all of his duties fully during that time.

A note from @POTUS' Doctor:…

