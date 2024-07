A vice-Presidente norte-americana, Kamala Harris, alcançou o apoio de um número suficiente de delegados para garantir a nomeação como candidata presidencial do Partido Democrata nas eleições de novembro, disse o congressista Robert Garcia.

“A Califórnia acaba de votar por unanimidade a nomeação de Kamala Harris para Presidente. Os nossos delegados colocaram a vice-Presidente acima do número necessário para ser a nossa nomeada para a convenção”, escreveu, na segunda-feira, o congressista californiano na rede social X (antigo Twitter).

California just voted unanimously to nominate our very own @KamalaHarris for President. Our delegates have put the VP over the required number she needs to be our nominee going into convention!

— Robert Garcia (@RobertGarcia) July 23, 2024