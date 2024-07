Siga aqui o liveblog do conflito Israelo-palestiniano

A vice-Presidente dos Estados Unidos e potencial candidata presidencial democrata, Kamala Harris, condenou esta quinta-feira a queima de uma bandeira norte-americana durante um protesto contra a visita do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a Washington.

“Condeno a queima da bandeira americana. Esta bandeira é um símbolo dos nossos mais elevados ideais como nação e representa a promessa da América. Nunca deveria ser profanada desta forma”, disse Harris, em comunicado.

Milhares de pessoas manifestaram-se na quarta-feira nas ruas de Washington contra a presença de Benjamin Netanyahu no Congresso dos Estados Unidos da América (EUA). O líder israelita discursou durante uma reunião conjunta da Câmara dos Representantes e do Senado, as duas câmaras que compõem o Congresso.

Embora a maior parte do protesto tenha decorrido sem incidentes graves, registaram-se pequenos confrontos com as autoridades e 23 pessoas foram detidas.

Manifestantes pró-palestinianos queimaram uma bandeira norte-americana em frente à estação ferroviária de Union Station, juntamente com uma efígie de Netanyahu, e pintaram estátuas na zona com mensagens como “Libertem Gaza” e “O Hamas está a chegar”.

Pro-Palestine protesters burn the USA’s flag near the Capitol Building in Washington.

In protest of Benjamin Netanyahu’s address to Congress.

They burn the flag of the country they live in.

The US could learn many lessons from this, but it won’t. The brain rot in America is… pic.twitter.com/8RNcdcp0jm

— Sanbeer Singh Ranhotra (@SSanbeer) July 25, 2024