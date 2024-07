As autoridades norte-americanas detiveram, na quinta-feira, Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico do cartel mexicano de Sinaloa, e Joaquín Guzmán López, filho de outro fundador do cartel, anunciou o departamento de Justiça.

Líder do poderoso cartel de Sinaloa durante décadas, ao lado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Zambada era conhecido por comandar as operações de contrabando do cartel, embora mantivesse um perfil discreto.

A agência antidrogas dos EUA (DEA) ofereceu uma recompensa de até 15 milhões de dólares (13,8 milhões de euros) por informações que levassem à captura de Zambada.

“O Departamento de Justiça tem sob custódia mais dois supostos líderes do cartel de Sinaloa, uma das mais violentas e poderosas organizações de tráfico de drogas do mundo”, disse o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, em comunicado.

As autoridades indicaram que a detenção ocorreu em El Paso, no Texas, no sul dos Estados Unidos.

A captura de Zambada ocorre após as detenções de outras figuras do cartel de Sinaloa.