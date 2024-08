A Iniciativa Liberal (IL) em Lisboa criticou sexta-feira a “espécie de campeonato” entre PS/BE e PSD/CDS-PP sobre quem deixou a cidade mais suja, afirmando que o atual modelo “não funciona” e defendendo a recolha de lixo ao domingo.

“Além de medidas estruturais, é preciso começar já com a recolha de lixo ao domingo”, propôs o grupo de coordenação de Lisboa da IL, em comunicado, lembrando que o partido já tinha proposto essa medida na assembleia municipal, em janeiro de 2023, e foi aprovada.

Atualmente, a recolha de lixo em Lisboa é realizada de segunda-feira a sábado, ou seja, todos os dias exceto os domingos e feriados.

“Há muitos anos que a limpeza da cidade falha. Falhava nos tempos do executivo PS/BE e continua a falhar agora com o executivo PSD/CDS”, afirmou a IL, criticando “a nova troca de acusações” entre estas forças políticas, que ocorreu na quarta-feira, durante a reunião pública da câmara municipal.

Para os liberais, o problema do lixo em Lisboa transformou-se “numa espécie de campeonato sobre quem tinha a cidade mais suja, com direito a fotos que vão desde 2007 até aos dias de hoje”.

Na quarta-feira, os vereadores de PS e BE na Câmara de Lisboa acusaram a liderança PSD/CDS-PP de “incompetência” quanto ao problema do lixo, tendo o presidente do executivo, Carlos Moedas (PSD), afirmado que a situação “era absolutamente inaceitável” na gestão municipal anterior, sob presidência do PS.

Com o pelouro da Higiene Urbana, o vereador Ângelo Pereira (PSD) disse que as 24 juntas de freguesias da cidade têm responsabilidade nesta área, afirmando que “recebem milhares de euros para tirar o lixo da rua e não tiram o lixo da rua”, dando o exemplo de Santa Maria Maior e Benfica, o que motivou a reação dos autarcas destas duas freguesias, ambas sob presidência do PS, com a exigência de um pedido de desculpas público e com a ameaça de rescisão do contrato com a câmara.

Alertando desde o início do mandato (2021-2025) que “o atual modelo de limpeza da cidade não funciona”, a IL sublinhou que “basta andar na rua para perceber”.

Em abril de 2023, o grupo municipal da IL sugeriu que a câmara pusesse uma entidade externa e independente a fazer a análise e o diagnóstico dos problemas na área da higiene urbana, para que se pudesse, posteriormente, tomar decisões sustentadas, mas “essa proposta foi rejeitada por todos aqueles que até agora foram incapazes de resolver o problema e apenas trocam acusações”.

“A Iniciativa Liberal não se conforma com a situação a que Lisboa chegou em termos de higiene urbana. É preciso agir!”, frisou o grupo de coordenação local do partido, defendendo a necessidade de repensar o modelo implementado e “resolver, de uma vez por todas, este problema”.

A acumulação de lixo na rua fomenta o aparecimento de pragas e traz um problema de saúde pública, indicou a IL, destacando a importância de existir recolha de lixo todos os dias da semana, para garantir uma cidade sem lixo na rua.