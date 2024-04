Da avó que esteve exilada em Portugal ao pai que combateu na II Guerra. O Grão-duque Henri e a tradição de abdicar no Luxemburgo

Os grão-duques do Luxemburgo estiveram em visita de estado à Bélgica entre os dias 16 e 18 de abril. A relação entre os dois países é mais do que estreita, é histórica. Talvez por isso, em entrevistas que deu em antecipação a esta viagem, o soberano luxemburguês tenha confessado que já sabe qual a data da sua abdicação. Entre uma agenda preenchida, os looks das rainhas e muitos sorrisos, a notícia não foi um choque. Parece que no pequeno país monárquico no centro da Europa o trono passa de geração em geração, mas ali a transição é faseada, os soberanos gozam a sua reforma e veem os sucessores em ação.

Quem começou a tradição foi a avó do atual grão-duque, Charlotte, a Grã-duquesa inesperada que durante o roteiro do seu exílio na II Guerra Mundial passou por Portugal com a ajuda do diplomata Aristides de Sousa Mendes. O filho, o Grão-duque Jean, esteve no campo de batalha durante o referido conflito e alcançou um estatuto num regimento britânico que colocava na famosa cerimónia do aniversário da Rainha Isabel II, a Trooping the Colour. Agora é o soberano do novo milénio, já que Henri chegou ao trono no ano 2000, que prepara a sucessão para o herdeiro, Guillaume.

“Há planos. Chegará um dia em que terá de ser feito e, a dada altura, tenciono reformar-me. Isso é óbvio”, disse o Grão-duque Henri ao programa Place Royale, no canal belga RTL, citado na revista especialista da realeza Point de Vue. “Tudo isto é planeado em consulta familiar. Penso que é muito importante dar uma perspetiva aos jovens. A transmissão e a confiança são os dois elementos essenciais da minha relação com o meu filho Guillaume”, disse em outra entrevista, desta vez ao jornal belga La Libre, explicando que não está a pensar sozinho neste processo de transição e referindo o seu primogénito e herdeiro.

Quem é o Grão-duque que está a preparar a sua saída?

Henri é o sexto grão-duque da monarquia moderna do Luxemburgo, ou seja, desde 1890. O atual Grão-duque, nasceu como príncipe Henri no Castelo de Betzdorf, a 16 de abril de 1955. Tem uma irmã mais velha, a arquiduquesa Marie Astrid da Áustria (1954), e três irmãos mais novos: o príncipe Jean do Luxemburgo (1957), Margaretha (1957), atual princesa do Liechtenstein, e o príncipe Guillaume do Luxemburgo (1963). Em 1963, Henri tinha nove anos quando viu o pai tornar-se Grão-duque, nove anos mais tarde chegou à maioridade e o pai tornou-o a ele herdeiro aparente do trono.

O jovem príncipe estudou no Luxemburgo e em França e, tal como o pai, fez formação na Academia Militar de Sandhurst. Depois rumou à Suíça para os seus estudos superiores no Graduate Institute of International Studies, em Genebra. O curso proporcionou-lhe não só o diploma em Ciências Políticas, em 1980, como também conhecer a jovem de origem cubana e sua colega Maria Teresa Mestre y Batista. A história de amor começou com uma amizade entre dois colegas, mas o percurso até ao altar não foi fácil. Os pais do príncipe queriam que, tal como aconteceu com eles, o filho casasse com alguém da nobreza, e não o apoiaram quando manifestou vontade de casar com a namorada. Henri estava decidido e terá chegado a oferecer o seu direito ao trono. O príncipe pediu a mão da sua amada algumas semanas depois de se licenciarem e no dia seguinte, a 7 de novembro de 1980, foi comunicado que o herdeiro estava noivo, conta a Tatler.