As Filipinas acusaram este sábado a força aérea chinesa de ter assediado um dos seus aviões de transporte tático em patrulha de rotina durante um voo sobre um recife disputado no Mar do Sul da China.

Dois aviões da força aérea chinesa “efetuaram uma manobra perigosa e dispararam foguetes na direção” do avião, afirmou o chefe do Estado-Maior das Filipinas, general Romeo Brawner, num comunicado que descreve um incidente que terá ocorrido na quinta-feira sobre o recife de Scarborough Shoal.

O chefe militar das Filipinas condenou o que disse serem as ações de provocação de duas aeronaves da força aérea chinesa que executaram uma manobra perigosa e lançaram foguetes no caminho de um avião da força aérea filipina.

Todos os que se encontravam a bordo do avião de transporte ligeiro NC-212i da Força Aérea filipina saíram ilesos e regressaram em segurança à Base Aérea de Clark, a norte de Manila, após o incidente de quinta-feira de manhã, disse o general Romeo Brawner sem fornecer outros pormenores.

Não houve reação imediata dos responsáveis chineses em Manila ou Pequim, que disputam o controlo soberano do rico atol de pesca.

“O incidente constituiu uma ameaça para os aviões da força aérea filipina e para a sua tripulação, interferiu com operações de voo legais no espaço aéreo dentro da soberania e jurisdição filipinas e violou a lei e os regulamentos internacionais que regem a segurança da aviação”, afirmou Brawner num comunicado.

O incidente foi comunicado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Manila, que apresentou numerosos protestos diplomáticos contra as ações cada vez mais agressivas da China nas águas disputadas.

Brawner sugeriu que o incidente não impedirá as Filipinas de efetuar patrulhas na região contestada.

“Reafirmamos o nosso empenhamento em exercer os nossos direitos em conformidade com o direito internacional”, afirmou Brawner.

Para além da China e das Filipinas, o Brunei, a Malásia, o Vietname e a Tailândia têm reivindicações territoriais sobrepostas na movimentada passagem marítima, uma rota fundamental para o comércio e a segurança a nível mundial, mas as hostilidades têm-se intensificado desde o ano passado entre as forças da guarda costeira e da marinha chinesas e filipinas em Scarborough e noutro atol muito disputado, o Segundo Thomas Shoal.

Os Estados Unidos têm avisado repetidamente que são obrigados a defender as Filipinas, o seu mais antigo aliado na Ásia, se as forças, navios e aviões filipinos forem objeto de um ataque armado, incluindo no Mar do Sul da China.