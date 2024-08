Foram cerca de 45 minutos de um discurso classificado pela imprensa norte-americana como enérgico e animado. O Presidente dos EUA, Joe Biden, discursou na madrugada desta terça-feira na Convenção Nacional Democrata, que está a decorrer em Chicago, e passou o testemunho à sua vice-presidente, Kamala Harris, que vai ser oficialmente nomeada candidata democrata às presidenciais. Biden aproveitou o discurso para defender o seu legado político, de mais de 50 anos. “Cometi muito erros mas dei-vos o meu melhor“, garantiu, citado pela Associated Press, recebendo uma longa ovação das centenas de delegados democratas presentes. “Durante 50 anos, dei a alma e o coração à nossa nação”, sublinhou.

Os organizadores da convenção distribuíram cartazes com a frase “Nós amamos-te, Joe” antes do discurso do Presidente, cartazes que a multidão segurou durante a intervenção, além de gritar “Obrigado, Joe”. Visivelmente emocionado quando subiu ao palco, Joe Biden apelou o voto em Kamala Harris. “Ela é dura, é experiente e tem uma integridade enorme, uma integridade enorme”, sublinhou. “A história dela representa a melhor história americana“, acrescentou.

“Estão prontos para votar em Kamala Harris?”. Biden empolgou delegados

“Deixem-me perguntar: estão prontos para votar na liberdade? Estão prontos para votar na democracia e na América? Estão prontos para votar em Kamala Harris e Tim Walz como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos?”, questionou Biden, empolgando os delegados democratas.

O Presidente dos EUA também defendeu o seu legado na Casa Branca, nomeadamente o que diz ser um enorme aumento nos gastos com infraestruturas e a imposição de um limite ao preço da insulina — políticas que, garantiu, levaram mais financiamento a estados governados por republicanos. Falou também dos temas que ainda terá em mãos até janeiro, quando terminar o seu mandato. Apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia, garantir um acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel e continuar os esforços para fazer regressar aos EUA os norte-americanos detidos no estrangeiro.

Já em relação a Donald Trump, Biden chamou “falhado” ao ex-presidente. “Donald Trump diz que estamos a perder, mas ele é que é o falhado”, disse o chefe de estado. Alertou para a ameaça que, diz, o ex-presidente representa para a democracia americana e as alianças internacionais. “Ele chamou aos soldados que deram suas vidas por este país otários e falhados. Quem ele pensa que é?”, questionou Biden, acusando “Trump de se curvar Putin”. Eu nunca fiz isso e Kamala Harris nunca fará isso”, sublinhou.

Biden disse também que não tem “raiva” das pessoas que defenderam que se deveria afastar da corrida presidencial — algo que acabou por acontecer no final de julho. “Tem sido a honra da minha vida servir como seu presidente. Eu amo o trabalho, mas amo mais o meu país”, disse Biden. “E toda essa conversa sobre como estou com raiva [de] todas aquelas pessoas que disseram que eu deveria renunciar — isso não é verdade“, garantiu, citado pelo Washington Post.

Kamala elogia Biden. “Estamos eternamente gratos”

O discurso de Biden ficou ainda marcado por um incidente, quando um pequeno grupo de delegados pró-Palestina ergueu uma tarja com a frase “Parem de armar Israel”. No entanto, depressa foram cobertos por cartazes de apoio ao presidente norte-americano.

Antes de Biden subir ao palco, a vice-presidente Kamala Harris fez uma aparição surpresa na convenção (uma vez que só estava previsto um discurso da futura nomeada democrata no último dia do evento), dirigindo, desde o palco, algumas palavras de elogio a Biden. “Quero começar celebrando o nosso incrível Presidente Joe Biden”, afirmou.

“Estaremos eternamente gratos”, afirmou, destacando a diversidade dos delegados presentes em Chicago, cidade que, quase 3o anos depois, volta a receber uma convenção democrata. “Olhando para todos os presentes esta noite, vejo a beleza da nossa grande nação, gente de todos os lados e com todo o tipo de historial”, disse Harris.