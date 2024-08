Um "falhado", que venderia os EUA "por um dólar". Democratas apontam baterias a Trump em Chicago

“A verdade é que, Don, o senhor não pode amar este país se lutar apenas pelos ricos e grandes empresas“, acrescentou Ocasio-Cortez, que tem centrado a sua ação política na luta contra as desigualdades.

“Há algo a acontecer na América. Conseguem senti-lo”, disse Hillary Clinton

As principais figuras do Partido Democrata que discursaram no primeiro dia de trabalhos da convenção cerraram fileiras em torno da candidatura de Kamala Harris, que, desde uma posição de fragilidade (no momento da desistência de Biden), tem ganhado força nas sondagens, colocando-se mesmo já à frente de Trump em muitos estados decisivos.

“Há algo a acontecer na América. Conseguem senti-lo”, disse Hillary Clinton, referindo-se ao progresso feito pelas mulheres na política norte-americana. A ex-secretária de Estado destacou a importância da nomeação de Kamala Harris como candidata democrata à Presidência, naquela que é apenas a segunda vez, em 250 anos, que uma mulher disputa a presidência do país. “Foi algo para que trabalhámos e com que sonhámos durante muito tempo”, acrescentou, citada pelo First Post.

Já o Presidente dos EUA, Joe Biden, dirigiu-se ao país, apelando ao voto em Kamala Harris e no candidato a vice-presidente Tim Walz. “Em 2024, precisamos que votem“, afirmou, arrancando a aprovação dos delegados e pedindo a manutenção da maioria democrata no Senado e a conquista da maioria também na Câmara dos Representantes (atualmente dominada pelos republicanos). De seguida, realçou que é “preciso derrotar Donald Trump”.

Joe Biden disse que escolher Kamala Harris como vice-presidente foi a melhor decisão que tomou “em toda a carreira” e garante que não tem “raiva” das pessoas que defenderam que se deveria afastar da corrida presidencial — algo que acabou por acontecer no final de julho. “Toda essa conversa sobre como estou com raiva de todas aquelas pessoas que disseram que eu deveria renunciar — isso não é verdade“, garantiu, citado pelo Washington Post.

Já a congressista Alexandria Ocasio-Cortez apelou à mobilização dos norte-americanos para eleger Harris, em novembro. “América, quando batermos à porta do nosso vizinho, organizarmos as nossas comunidades e elegermos Kamala Harris para a presidência no dia 5 de novembro, enviaremos uma mensagem forte de que o povo desta nação não vai voltar para trás”, disse Ocasio-Cortez, citada pelo Guardian. “Escolhemos um novo caminho e abrimos a porta para um novo dia: um que seja para o povo e pelo povo”, sublinhou.