Fora de campo, tudo vai correndo bem na vida de Cristiano Ronaldo. De forma quase natural, o lançamento de um canal oficial de Youtube, naquele que é o primeiro passo de outros projetos bem maiores na área que serão feitos a médio prazo, foi um sucesso imediato e continua a bater recordes. A par disso, o avançado vai ser protagonista do próximo sorteio da Champions, na quinta-feira. “O melhor marcador de sempre da UEFA Champions League será homenageado com um prémio especial do Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, em reconhecimento do seu notável legado na competição mais prestigiada do mundo”, informou o órgão. No entanto, e em campo, o início de temporada não está a ser propriamente fácil e a imprensa espanhola, que parte da esfera mais alargada de decisão do jogador no Al Nassr, fala na hipótese de mudança técnica.

Depois da goleada na final da Supertaça com o Al Hilal de Jorge Jesus, marcada também pela reação de CR7 após mais um dos quatro golos do adversário apontando para os calções dizendo que estavam com medo dos opositores e que estavam a dormir, o Al Nassr não foi além de um empate caseiro com o Al Raed no arranque da Liga saudita. Luís Castro, treinador que chegou a ser dado como dispensado pela imprensa local, voltou a orientar a equipa mas a sua posição ficou mais frágil perante esses dois resultados a abrir a época. Agora, depois de outros nomes no final da última temporada, fala-se da possibilidade de novo forcing do conjunto de Riade pela contratação impossível de Zinedine Zidane. Com ou sem francês, o lugar estava em perigo.

Era por isso que a deslocação ao terreno do Al-Fayha assumia uma especial importância, até para medir aquilo que podia seria a capacidade de reação da equipa a mais um resultado (e uma exibição) aquém do que era esperado. Para Ronaldo, esse, resultados coletivos à parte, começava a surgir mais próxima a barreira de mais um daqueles recordes que ficarão por vários anos na história: os 900 golos entre clubes e Seleção A, algo que estava apenas a dois remates certeiros de aparecer na sequência de uma entrevista ao Now em que admitiu o cenário de acabar a carreira na Arábia Saudita como o mais provável sem querer colocar uma data para isso nem para a saída da equipa de Portugal, que terá pela frente a fase de grupos da Liga das Nações.

Num duelo sempre desequilibrado mas disputado a uma velocidade abaixo do normal, foi com naturalidade que o Al Nassr chegou ao triunfo por 4-1, o primeiro do Campeonato à segunda jornada, com Ronaldo a ser de novo um dos destaques com um golo e uma assistência naquele que foi o quarto encontro oficial seguido sempre a marcar que o deixou apenas a um de chegar à barreira dos 900 golos na carreira.

O encontro começou praticamente com o primeiro golo do jogo, na sequência de uma zona de pressão alta bem desenhada por Brozovic e Otávio que terminou com a assistência de Ronaldo para o remate cruzado de Talisca na área para o 1-0 (5′). O Al-Fayha ainda foi tentando algumas saídas rápidas mas sem oportunidades claras de golo, entre uma bola ao poste de Ronaldo num lance que seria depois anulado por fora de jogo (22′) e um remate de Ghareeb com defesa de Abdulraouf Al Duqayl para canto (44′), e acabou por ser o Al Nassr a reforçar a vantagem já no sexto minuto de descontos, com Ronaldo a aproveitar um livre à entrada da área para dar apenas dois passos no sentido da bola e colocar em jeito por cima da barreira para o 2-0.

O segundo tempo trouxe um ritmo ainda mais lento do que na primeira parte, com Bento a ter de aplicar-se para evitar o 2-1 do Al-Fayha entre um lance em que Ronaldo falhou isolado na área após assistência de Talisca (60′) e Sadio Mané correu 30 metros sem oposição para ver Abdulraouf Al Duqayl evitar o golo com uma boa intervenção (67′). O 3-0 acabaria por chegar mesmo por Brozovic, a concluir uma jogada coletiva na área (85′), mas os visitados ainda teriam tempo para reduzir a desvantagem por Fashion Sakala depois de mais uma distração da defesa do Al Nassr, que voltou a terminar um encontro a sofrer golos (86′). Talisca, no quarto e último minuto de tempo extra, bisou também num livre direto sem hipóteses.