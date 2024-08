Luís Marques Mendes revelou esta quinta-feira que está “mais próximo do que nunca” de decidir se será candidato presencial. À chegada à Universidade de verão do PSD, o ex-líder do partido diz que a sua reflexão pessoal “está mais adiantada do que há um ano” e que nos “próximos meses” divulga se está ou não na corrida para Belém. Mendes garante que ainda não falou com Luís Montenegro sobre o assunto, desvalorizou a entrevista em que Hugo Soares elogiou Leonor Beleza e elogiou o perfil definido pelo líder do PSD. Acaba assim por dar mais um pequeno passo, como o Observador antecipava que podia fazer, em direção a Belém.

Marques Mendes lembrou que “há precisamente um ano disse publicamente que admitiria ponderar uma candidatura se considerasse que podia ser útil ao país tivesse condições políticas para avançar”. Agora depois de durante uma no não ter dito “uma única palavra”, mantém “tudo o que disse”, mas acrescenta um ponto: “Talvez esteja mais próximo do que nunca de tomar uma decisão. Nunca estive tão próximo de uma decisão. Primeiro, porque as eleições presidenciais estão mais próximas, depois porque a minha reflexão pessoal está mais adiantada do que há um ano.”

O antigo líder do PSD disse ainda que a entrevista do secretário-geral do PSD ao Expresso, que disse que Leonor Beleza era uma “excelente candidata” a Belém, foi “normal” por ter falado num “catálogo de potenciais candidatos do PSD.” Explicando que não comenta o nome de nenhum “potencial” candidato, Mendes coloca todos os nomes referidos no mesmo patamar, o que desvaloriza a menção a Beleza: “Apresentou quatro, podia até apresentar cinco ou seis.”

O antigo líder do PSD elogia ainda o perfil apresentado por Luís Montenegro na moção de estratégia “tem uma parte sobre eleições presidenciais, que diz o que é óbvio, normal e natural”. Para Mendes, a estratégia “está na linha da tradição do PSD dos últimos 20 ou 30 anos”.