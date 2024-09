O presidente do Brasil, Lula da Silva, exigiu, na sexta-feira, ao dono da rede social X, Elon Musk, que respeite a decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro — que determinou a suspensão daquela rede social no país — e avisou Musk de que não pode insultar as instituições do país.

“Não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes. Ofendendo os deputados, ofendendo Senado, a Câmara, a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira”, disse Lula da Silva, numa entrevista a uma rádio do estado de Paraíba.

De Lula sobre Elon Musk: “Não temos complexo de vira-lata, não é só porque um americano gritou que a gente vai ficar com medo". pic.twitter.com/ZMpIxx4IZy — GugaNoblat (@GugaNoblat) August 30, 2024

O chefe de estado brasileiro lembrou que “todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado a Constituição brasileira e leis brasileiras”. As declarações de Lula da Silva são uma resposta à reação de Musk à suspensão da rede social X no Brasil, determinada pelo juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Morais. O dono do X acusou o juiz — com quem tem um histórico de desentendimentos — de destruir a liberdade de expressão no Brasil.

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024

“A liberdade de expressão é o alicerce da democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil está a destruí-la para fins políticos“, escreveu o magnata, que fez mais de uma dezena de publicações a criticar a suspensão do X no Brasil nas 24 horas seguintes à decisão do Supremo. O empresário sugeriu que o magistrado desrespeitou a lei brasileira e tem vindo a comparar Alexandre de Moares com a personagem Valdemort, da saga Harry Potter, também com Lord Sith, dos filmes Star Wars.

Questionado sobre o tema, o presidente brasileiro exigiu a Musk que respeite a decisão judicial. “Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele”, sublinhou.

A decisão do Supremo Tribunal de suspender o X foi justificada com a recusa de Musk de nomear um representante legal da plataforma no Brasil. Mas a tensão entre Musk e Alexandre de Moraes dura há meses, desde a publicação dos “Twitter Files Brasil”, quando a justiça brasileira exigiu que fossem banidos alguns utilizadores da rede social X, por alegada desinformação. Musk recusou e Moraes avançou com uma investigação por “instrumentalização criminosa” e “obstrução à justiça”.