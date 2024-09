Sete urgências de obstetrícia e ginecologia, e duas de pediatria estão encerradas, segundo a informação disponibilizada no ‘site’ do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

As urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, do Hospital São Bernardo, em Setúbal, do Hospital Vila Franca de Xira, do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, do Hospital Distrital das Caldas da Rainha e do Hospital de Santo André, em Leira, estão hoje fechadas.

A urgência de obstetrícia do Hospital de Portimão está igualmente encerrada.

O ‘site’ do SNS indica ainda que as urgências pediátricas do Hospital Nossa Senhora do Rosário (Barreiro) e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, estão também fechadas.

As informações do SNS indicam ainda que as urgências de obstetrícia e ginecologia e de pediatria do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, conhecido como Hospital Amadora-Sintra, estão referenciadas e só funcionam durante o dia.

Nas unidades referenciadas, os serviços estão reservados aos casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.

O ‘site’ do SNS prevê que no domingo estejam encerradas oito urgências e referenciadas quatro unidades.