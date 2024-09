Siga aqui o liveblog sobre a guerra no Médio Oriente

O número de mortos nos “intensos ataques israelitas” no sul do Líbano atingiu os 182, enquanto o de feridos ultrapassa os 700. Os dados foram indicados pelo Ministério da Saúde libanês, salvaguardando tratarem-se de números provisórios.

Segundo o ministério, trata-se do maior número de mortos em quase um ano de violência.

“Os ataques israelitas em localidades e aldeias do sul deixaram 182 mortos e mais de 700 feridos”, incluindo crianças, mulheres e equipas de resgate, afirmou o ministério num comunicado.

O exército israelita disse ter alvejado esta segunda-feira mais de 300 posições do Hezbollah no Líbano, onde o movimento islâmico dispara foguetes contra o território de Israel em apoio ao Hamas palestiniano em guerra contra Israel na Faixa de Gaza.

O exército israelita anunciou os ataques na rede social X, publicando uma fotografia do chefe militar, tenente-general Herzi Halevi, a aprovar ataques adicionais a partir do quartel-general militar em Telavive.

The Chief of the General Staff approves strikes on Hezbollah targets in Lebanon from the IDF Headquarters Underground Operations Center. So far, more than 300 Hezbollah targets have been struck today. pic.twitter.com/hbNKWJ8QAs

— Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024