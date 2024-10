As autoridades ucranianas estão a investigar a alegada execução de 16 soldados ucranianos, que terá acontecido já depois de se terem rendido na linha da frente de Pokrovsk, na região oriental de Donetsk. Andri Kostin, procurador-geral ucraniano, anunciou nas redes sociais a abertura de uma investigação perante os indícios de que a Rússia cometeu este “novo crime hediondo” contra “prisioneiros de guerra ucranianos”.

Classifica esta suposta execução de soldados ucranianos enquanto o “maior caso reportado de sempre”, ou seja, desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

Na base das alegações está um vídeo publicado nas redes sociais que mostra militares russos a alinhar e a disparar sobre mais de dez soldados ucranianos que tinham acabado de sair de uma trincheira e de se render. As imagens de baixa resolução terão sido captadas por um drone militar.

Just received information about a new heinous crime committed by Russia against Ukrainian prisoners of war. In the Pokrovsk sector, the occupying forces allegedly shot dead sixteen surrendering Ukrainians. An investigation has been initiated into this flagrant violation of the… pic.twitter.com/Qc324KbLjH

— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) October 1, 2024