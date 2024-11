Em atualização

Se Donald Trump agita a bandeira do MAGA (Fazer a América Grande Outra Vez, na tradução), Robert F. Kennedy Jr. ergue a do MAHA (Fazer a América Saudável Outra Vez) e agora vai fazê-lo a partir do Departamento de Saúde. O Presidente eleito anunciou que Kennedy — que começou como candidato independente — será o seu secretário da Saúde e Serviços Humanos (HHS), avança a imprensa norte-americana.

“A segurança e a saúde de todos os americanos é o papel mais importante de qualquer administração e o HHS vai ter um papel de destaque para ajudar a garantir que todos estão protegidos de químicos, poluentes, pesticidas, produtos farmacêuticos e aditivos na comida que têm contríbuido para a crise da saúde neste país”, escreveu Trump no comunicado em que anunciou Kennedy.

Estes tópicos foram o que motivou a campanha presidencial do sobrinho de JFK, mas a sua recusa de substâncias químicas vai mais longe, uma vez que negou por várias vezes a eficácia de vacinas, especialmente da Covid-19. Trocou a sua própria campanha por um lugar na administração Trump, mas leva consigo uma visão negacionista que leva os membros das agências de saúde norte-americanas a levantar alertas: a sua política pode pôr em causa a vacinação e, em último caso, a imunidade contra várias doenças.