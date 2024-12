Para se imporem no mercado, os veículos eléctricos alimentados por bateria (BEV) precisam que estas sejam mais baratas, mas simultaneamente que garantam maior autonomia e carregamentos mais rápidos, além de serem mais seguras (menos propensas a provocar incêndios) quando algo corre mal. E todos estes quatro argumentos são os trunfos prometidos pelas baterias sólidas, acumuladores em que o electrólito não é um líquido, mas sim uma massa sólida ou extremamente viscosa. A QuantumScape parece estar próximo da meta, tudo apontando para que as primeiras baterias sólidas desta empresa norte-americana arranquem com os testes já em 2025.

Há mais de uma década que todos os fabricantes de baterias e muitos construtores de automóveis investem quantidades absurdas de dinheiro, na esperança de serem os primeiros a colocar no mercado os primeiros automóveis com electrólito sólido, o que lhes concederá grandes vantagens sobre a concorrência. E entre todos os que perseguem este tipo de acumulador, os especialistas colocam a maioria das fichas na QuantumScape, empresa que tem Bill Gates e a Volkswagen como accionistas. Fundada em 2010, esta é a companhia que parece mais próxima de conseguir dominar a tecnologia das baterias sólidas.

Ao contrário de outras empresas, a QuantumScape distinguiu-se por não querer enganar ninguém, nem criar falsas expectativas. Daí que, regularmente, os cientistas californianos divulguem o que conseguiram realizar e os avanços que conquistaram, sem nunca realizar um salto quântico, mas garantindo continuamente pequenas descobertas e melhorias que aproximam a sua tecnologia de uma bateria sólida capaz de ser fabricada em série e que oferece o que vem sendo prometido há anos.

A QuantumScape anunciou agora que alcançou finalmente o seu objectivo para 2024, que consistia em fazer funcionar o seu separador “Cobra”, de que depende o funcionamento da QSE-5, a sua bateria sólida. O separador é um dos elementos mais importantes dentro de uma célula de bateria, uma membrana porosa destinada a separar fisicamente o ânodo do cátodo, enquanto facilita a deslocação de iões entre os dois eléctrodos, que numa bateria sólida realizam este movimento através de um electrólito sólido.

Acreditam os 850 empregados da empresa que este último avanço vai permitir à QuantumScape iniciar em breve a produção de células em quantidade suficiente para fornecer diferentes construtores de veículos, com o objectivo de as montarem nos seus packs de baterias e de as testar em condições reais de funcionamento, para confirmar as suas vantagens. Se tudo correr de acordo com o previsto, as primeiras baterias sólidas poderão arrancar com os testes já em 2025.

Se estas baterias sólidas asseguram já um ganho importante face às melhores com electrólito líquido, as NMC 811 que alguns veículos utilizam hoje, a realidade é que deverão continuar a evoluir para cumprir as promessas iniciais. Hoje, a QuantumScape avança que as suas células QSE-5 B atingem uma densidade energética de 844 Wh/litro e 301 Wh/quilograma, quando o máximo das células convencionais não ultrapassa 700 Wh/l e 270 Wh/kg. Isto representa um ganho de 20,5% de densidade face ao volume e 11,5% face ao peso.