Com apenas duas linhas e em menos de 24 horas, os autos da Operação Marquês estão a caminho da secretaria central do Juízo Central Criminal de Lisboa para ser sorteado o coletivo de três juízes que julgarão José Sócrates pela alegada prática de três crimes de corrupção passiva, 13 crimes de branqueamento de capitais e seis crimes de fraude fiscal pelos quais foi pronunciado pela Relação de Lisboa.

“Atentos os prazos prescricionais em curso, remeta os autos, de imediato, a distribuição no Juízo Central Criminal de Lisboa”, lê-se no despacho emitido esta terça-feira pela juíza titular do Juiz 2 do Tribunal Central de Instrução Criminal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Foi este tribunal, também conhecido por Ticão, que recebeu a pronúncia para julgamento do Tribunal da Relação de Lisboa. Esta segunda-feira, o desembargador relator Francisco Henrique tinha corrigido um primeiro despacho no qual tinha ordenado o envio dos autos para o Juiz 19 do Juízo Central Criminal de Lisboa, determinando que, afinal, o processo deveria ser reencaminhado para o Juiz 2 do Tribunal Central de Instrução Criminal.

Como o Observador avançou esta segunda-feira, significava isto que o processo Marquês iria ficar pouco tempo no Ticão para ser novamente distribuído ao Juízo Central Criminal de Lisboa para que se proceda a um sorteio do coletivo de três juízes que irão julgar José Sócrates e os restantes 17 arguidos individuais e os quatro arguidos coletivos. E foi isso mesmo que foi decidido pela juíza do Ticão que recebeu os autos.

Recorde-se que a defesa de José Sócrates, acusando a comunicação social de divulgar “fake news”, entende que o Tribunal Central de Instrução Criminal deveria ter emitido uma nova decisão de pronúncia para julgamento. Tudo porque, tal com o ex-primeiro-ministro tem dito reiteradamente, a defesa entende que o acórdão de 25 de janeiro da Relação de Lisboa não é uma decisão de pronúncia mas sim uma ordem judicial para que seja feita essa mesma pronúncia pelo Tribunal Central de Instrução Criminal.

Tal como diversos advogados do processo Marquês têm confirmado ao Observador, essas afirmações de José Sócrates e dos representante não correspondem à verdade pelas seguintes razões:

Não só o despacho desta segunda-feira do desembargador Francisco Henriques refere expressamente que o acórdão de 25 de janeiro emitido pelas suas colegas desembargadoras Raquel Lima, Madalena Caldeira e Micaela Rodrigues é uma “decisão de pronúncia (parcial)” — parcial porque os 18 arguidos individuais e os quatro coletivos foram pronunciados por 118 dos 189 crimes da acusação original do Ministério Público;

Como o relator da Operação Marquês na Relação de Lisboa faz questão de escrever que os autos serão enviados para o Juiz 2 do Tribunal Central de Instrução Criminal (onde o processo esteve entre 2018 e abril de 2021 para se proceder à fase de instrução criminal) “a fim de ser remetido à distribuição para julgamento no tribunal competente”. Ou seja, o desembargador não ordena qualquer nova decisão instrutória; ordena, sim, que os autos sejam distribuídos ao Juízo Central Criminal de Lisboa — que é o tribunal competente — para julgamento.

Tal como o Observador já avançou, é expectável que o julgamento da Operação Marquês comece a antes de junho.