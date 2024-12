Julgamento de Sócrates deve começar até junho — no máximo, setembro. Algo o pode ainda adiar?

Significa isto que a baixa dos autos vai verificar-se de imediato e que os arguidos nada podem fazer para impedir esse ato? Em termos teóricos, os arguidos não podem impedir que a Relação de Lisboa faça baixar de imediato os autos.

Mas podem, por exemplo, reclamar sobre o efeito devolutivo decretado pelo juiz Francisco Henriques. E é praticamente inevitável que José Paulo Pinto de Sousa o vá fazer. Tal reclamação tem de ser apresentada junto do STJ para que o vice-presidente, Nuno Gonçalves, possa decidir. Neste caso há duas hipóteses:

Ou o vice-presidente do STJ dá novamente razão à defesa de José Paulo Pinto de Sousa. E aí o efeito do recurso muda e as diligências para o início do julgamento têm de parar;

Ou o STJ dá razão ao desembargador relator Francisco Henrique e o recurso será apreciado com efeito devolutivo.

Ao que o Observador apurou junto de diversas fontes judiciais, é pouco provável que o STJ venha a mudar a decisão de Francisco Henriques. Porque as regras dos Código de Processo Penal para os efeitos dos recursos são muito estritas e o tipo de recurso em causa é abrangido pelas regras para efeitos devolutivos.

Mantendo-se o efeito do recurso, resta ainda outra opção para suspender o início do julgamento: o STJ dar razão ao recurso de José Paulo Pinto de Sousa — o que seria um forte retrocesso na tramitação do processo.

Sócrates e os restantes arguidos foram mesmo pronunciados para julgamento? Sim

A decisão do desembargador Francisco Henriques implica a execução do acórdão de 25 de janeiro deste ano do Tribunal da Relação de Lisboa que pronunciou José Sócrates e os restantes 17 arguidos individuais e os quatro arguidos coletivos pela alegada prática de 118 crimes.

Ora, Sócrates contestou na conferência de imprensa desta manhã de sábado — como já o tinha feito na última entrevista que deu à CNN Portugal — que o acórdão de 25 de janeiro configure “uma decisão instrutória de pronúncia”. Segundo o ex-primeiro-ministro será, sim, uma “decisão de recurso” que “determinou a pronúncia” — o que implicaria que “alguém” (um juiz de instrução) ainda teria de fazer tal pronúncia.

Contudo, a realidade é a outra. Basta ler o dispositivo da decisão do acórdão assinado pelas desembargadoras Raquel Lima, Micaela Rodrigues e Madalena Caldeira para percebermos que está em causa efetivamente uma pronúncia para julgamento que foi decidida legitimamente pela 9.ª Secção da Relação de Lisboa. Como já aconteceu inúmeras vezes noutros processos, as desembargadoras deram razão parcial a um recurso do Ministério Público, revogaram parcialmente a decisão de não pronúncia do Tribunal Central de Instrução Criminal e pronunciaram os arguidos para julgamento.

O Observador transcreve na íntegra o excerto da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de 25 de janeiro.

“Revogar a decisão recorrida e pronunciar os arguidos infra identificados pela prática dos seguintes crimes:

ARGUIDO JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA

Três (3) crimes de corrupção

Um crime de corrupção passiva de titular de cargo político, para actos ilícitos, em co-autoria com o arguido Carlos Santos Silva, com referência a actos praticados no interesse do Grupo LENA entre 2005 e 2011, p. e p. pelas disposições conjugadas dos art.os 1.°, 2.°, 3.°, n.o 1, alínea d), e 16.°, n.o 1, da Lei n.o 34/87, de 16 de Julho, na redacção introduzida pela Lei n.o 108/2001, de 28 de Novembro (Lei dos Crimes de Responsabilidade dos Titulares de Cargos Políticos);

Um crime de corrupção passiva de titular de cargo político, para actos ilícitos,com referência a actos praticados no interesse do arguido Ricardo Salgado, relativamente a negócios do grupo PORTUGAL TELECOM E GES, p. e p. pelas disposições conjugadas dos art.os 1o, 2.°, 3.°, n.o 1, alínea d), e 16.° da Lei n.o 34/87, de 16 de Julho, na redacção introduzida pela Lei n° 108/2001, de 28 de Novembro (Lei dos Crimes de Responsabilidade dos Titulares de Cargos Políticos);

Um crime de corrupção passiva de titular de cargo político, para actos ilícitos, em co-autoria com o arguido Armando Vara, com referência a actos praticados no interessedos arguidos Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa, com utilização das sociedades do Grupo Vale do Lobo, p. e p. pelas disposições conjugadas dos art.os 1o, 2.°, 3.°, n.o 1, alínea d), e 16.° da Lei 34/87, de 16 de Julho, na redacção introduzida pela Lei n.° 108/2001, de 28de Novembro (Lei dos Crimes de Responsabilidade dos Titulares de Cargos Políticos);

Treze (13) crimes de branqueamento de capitais (…)

Seis (6) crimes de fraude fiscal (…)”

É claro que no acórdão da Relação de Lisboa que José Sócrates e os restantes arguidos foram pronunciados para julgamento. Não há qualquer dúvida sobre isso, existindo mesmo a confirmação dada ao Observador por vários advogados com procuração no processo Marquês.

O que está em causa no recurso do primo de José Sócrates

O primo de José Sócrates está contestar a composição do coletivo da 9.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa que apreciou o recurso do Ministério Público sobre a não pronúncia decidida em abril de 2021 pelo juiz Ivo Rosa e decidiu dar razão a boa parte dos argumentos dos procuradores Rosário Teixeira e Vítor Pinto. Por isso mesmo pronunciou para julgamento José Sócrates, José Paulo Pinto de Sousa e os restantes 16 arguidos individuais e os quatro arguidos coletivos.

A questão é simples: o argumento da composição do coletivo que decidiu pronunciar os arguidos para julgamento já foi utilizado inúmeras vezes por Pedro Delille, advogado de José Sócrates. E sempre foi rejeitado por todos os tribunais superiores que apreciaram a questão.

Por três razões:

As juízas desembargadoras Raquel Lima (relatora) e Madalena Caldeira foram designadas, em conjunto com Micaela Rodrigues, para decidirem o recurso do MP na Relação de Lisboa;

Só depois disso, as desembargadoras Raquel Lima e Madalena Caldeira se candidataram, respetivamente, à Relação do Porto e de Guimarães e foram colocadas nestes dois tribunais superiores;

Mas — e aqui está a questão fundamental — o Conselho Superior de Magistratura decidiu a 14 de julho de 2023 que as juízas Raquel Lima e Madalena Caldeira só começariam a trabalhar nos seus novos postos após terem concluído o trabalho na Operação Marquês. Daí que tenha determinado a exclusividade nesse processo e a retirada dos seus nomes das escalas da Relação do Porto e de Guimarães. O CSM é o órgão de gestão da magistratura judicial e tem competência para tomar esta decisão.

O objetivo de João Costa Andrade, advogado de José Paulo Pinto de Sousa, é semelhante ao de Pedro Delille: alegar que o CSM desrespeitou a lei por não ter legitimidade para tomar a decisão que tomou. Assim, as duas desembargadoras estariam impedidas de tomar qualquer decisão na Relação de Lisboa, logo deviam ter-se declarado impedidas. Ao não o fazerem, tornaram o acórdão de pronúncia nulo. Estamos perante um “acórdão inexistente porque a composição do coletivo foi executada de forma irregular”, alega Costa Andrade no seu recurso consultado pelo Observador nos autos.