Quatro pessoas foram detidas por suspeitas de associação criminosa e fraude fiscal qualificada, num montante que ascende a pelo menos 4,6 milhões de euros, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A operação policial, desenvolvida em conjunto com a Autoridade Tributária (AT), decorreu nos distritos de Lisboa, Faro e Braga.

Os detidos, três homens e uma mulher, têm idades entre 29 e 68 anos.

No âmbito da denominada operação “Métis” foram ainda constituídas arguidas oito pessoas singulares e três pessoas coletivas e apreendidas três viaturas de luxo, bem como valores em numerário e criptoativos, de acordo com a informação divulgada em comunicado.

“Os factos em investigação reportam-se ao período compreendido entre 2015 e 2024 e visam a criação e a utilização de diversas empresas fictícias, num esquema de emissão e utilização de faturação falsa, com vista à obtenção de uma vantagem patrimonial no montante global apurado, até ao momento, de 4,6 milhões de euros“, referiu a PJ, em comunicado .

As autoridades executaram 20 mandados de busca e quatro de detenção, fora de flagrante delito.

A investigação prosseguirá, com a análise das provas apreendidas.

A operação contou com a participação de 80 inspetores e seis peritos da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática da PJ, 30 inspetores tributários e aduaneiros e 10 elementos do Núcleo de Informática Forense da AT, no âmbito de um inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Cascais.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório para determinação das medidas de coação.