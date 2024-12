As tropas norte-coreanas estarão a atacar posições ucranianas na região russa de Kursk, com ataques em massa e a pé. A informação foi avançada esta sexta-feira pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, numa fase em que a Rússia mantém os ataques à rede energética da Ucrânia e procura maximizar o impacto durante o inverno.

John Kirby referiu que os soldados norte-coreanos estão “altamente doutrinados, promovendo ataques mesmo quando é evidente que esses ataques são inúteis”.

O porta-voz norte-americano salientou que alguns destes elementos se sujeitam a ataques suicidas, possivelmente por temerem represálias para as respetivas famílias caso sejam capturados como prisioneiros de guerra, redundando em “baixas pesadas” para as tropas norte-coreanas ao serviço de Moscovo. No entanto, Kirby admitiu que a Rússia está a conseguir “progressos lentos” na região oriental da Ucrânia.

Por outro lado, assegurou que os Estados Unidos estão a preparar mais assistência militar a Kiev para repelir ataques russos e norte-coreanos.

De acordo com o site Politico, que reporta dados dos serviços de informação da Coreia do Sul, terão sido enviados aproximadamente 11.000 soldados de Pyongyang para a Rússia e que as baixas entre as tropas norte-coreanas já serão na ordem dos milhares.

“Continua a ser profundamente preocupante o facto de Putin ter decidido utilizar tropas estrangeiras em solo russo para defender esse solo, o que constitui uma medida histórica que não era tomada há décadas”, afirmou Kirby, finalizando: “Espero que estejam a equipar os seus comandantes com um monte de sacos para cadáveres, porque vão claramente precisar deles”.