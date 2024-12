Norte-coreanos são "carne para canhão" na frente russa. As dificuldades de comunicação, os erros de organização e o fogo amigo

Os números elevados de pessoal repetem-se nas capacidades materiais. Em 2022, o EPC somava quase 7 mil tanques e veículos blindados, 400 jatos de combate, 80 bombardeiros e 200 aviões de transporte, 470 navios de superfície e 70 submarinos. Contudo, a maior parte deste arsenal data da era soviética e encontra-se desatualizado. Além disso, este armamento só é utilizado nas imediações dos 248 quilómetros de zona desmilitarizada na fronteira com a Coreia do Sul.

Com um exército parado no tempo, Pyongyang procura apostar na modernização e nas “capacidades assimétricas”. Isso inclui o desenvolvimento de armas químicas, o treino de 6.800 profissionais para ataques digitais e, mais relevante, o desenvolvimento de armas nucleares — a Coreia do Norte é uma de apenas nove potências nucleares no mundo. Considerando as capacidades, pessoais e materiais, não é surpreendente que os gastos com as Forças Armadas cheguem a representar 25% do PIB anual de Pyongyang. Esta dimensão ajuda a explicar a sua presença em solo russo.

A relação mutuamente benéfica entre Pyongyang e Moscovo

A assinatura do tratado de parceria estratégica entre a Rússia e a Coreia do Norte, em junho de 2024, abriu caminho para a chegada de tropas norte-coreanas a solo russo. A Rússia tem muito a ganhar com esta chegada: “Munições e mão de obra necessárias para aquilo que se tornou um guerra de atrito com perdas impressionantes num conflito de quase três anos”, escreve Darcie Draudt-Véjares, especialista na Coreia do Norte no think tank Carnegie Endowment for International Peace.

Para além das necessidades militares de Moscovo relativas à guerra na Ucrânia, a Coreia do Norte também sai beneficiada. Edward Howell, investigador sobre a Coreia no think tank Chatham House, identifica outros três motivos: a fragilidade económica do regime de Kim Jong-un; uma relação entre duas potências nucleares que ponha em causa o sistema de organizações internacionais de segurança e uma tentativa de Pyongyang desenvolver os seus programas internos de armas nucleares e mísseis.