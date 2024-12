A Ocean Winds, joint-venture da EDP Renováveis e da Engie, em parceria com a Banque des Territoires, ganhou o projeto eólico offshore Eoliennes Flottantes d’Occitaine (EFLO) de 250 megawatts (MW), no Mediterrâneo, foi anunciado nesta sexta-feira.

“A Ocean Winds (OW) […] ganhou o projeto EFLO num processo de leilão promovido pelo ministério francês responsável pela Indústria e Energia”, lê-se no comunicado divulgado esta sexta-feira pela EDP.

Este projeto offshore (em alto mar), ao largo da costa da região da Occitânia, tem uma capacidade total instalada de, aproximadamente, 250 MW, que vai permitir uma produção capaz de satisfazer as necessidades energéticas domésticas de cerca de 500.000 pessoas.

Segundo a mesma nota, a adjudicação deste projeto reflete o crescimento da parceria entre a OW e o Banque des Territoires, que é baseada na fundação de três projetos eólicos offshore em França, que totalizam um gigawatt (GW) de capacidade instalada.

Entre estes encontram-se o projeto Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion, uma central eólica ‘offshore’ flutuante de 30 MW no Golfo de Leão, e dois projetos fixos no fundo do mar de 500 MW.

“Estamos orgulhosos de continuar a contribuir para a transição energética de França através deste novo projeto, que reforça a confiança do Governo francês na Ocean Winds como líder de confiança na energia eólica offshore“, afirmou, citado no mesmo comunicado, o presidente executivo da OW, Craig Windram.