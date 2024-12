A Arábia Saudita anunciou, esta sexta-feira, um novo apoio económico de 500 milhões de dólares (cerca de 479 milhões de euros) ao Iémen, para fortalecer as políticas e reformas económicas do governo reconhecido internacionalmente, que luta contra os rebeldes houthis há mais de uma década.

O Programa Saudita de Desenvolvimento e Reconstrução para o Iémen anunciou a atribuição através da sua conta na rede social X, detalhando que 300 milhões de dólares (288 milhões de euros) serão entregues sob a forma de um depósito ao Banco Central do Iémen, e que será feito um pagamento adicional para ajudar a resolver o défice orçamental de 200 milhões de dólares (192 milhões de euros).

يأتي الدعم كوديعة لدى البنك المركزي اليمني بقيمة تبلغ 300 مليون دولار أمريكي، ودفعة جديدة لدعم معالجة عجز الموازنة بقيمة تبلغ 200 مليون دولار أمريكي؛ من إجمالي المنحة السعودية للـ #اليمن التي بلغت 1.2 مليار دولار. pic.twitter.com/aFXyS4TtEk — البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (@SaudiDRPY) December 27, 2024

“Com esta nova ajuda, a subvenção saudita ao Iémen ascendeu a 1,2 mil milhões de dólares”, acrescentou o Programa, em referência às várias ajudas que o reino árabe concedeu desde 2018 ao seu vizinho iemenita, a braços com uma dura crise humanitária, além do conflito interno com os rebeldes houthis.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O novo depósito no Banco Central do Iémen visa aumentar as reservas do banco, estabilizar as taxas de câmbio, aumentar as quantidades de importações de produtos básicos, estabilizar os seus preços e apoiar o setor privado, além de melhorar as condições de vida do povo iemenita, refere o comunicado.

A nova verba destinada a ajudar a resolver o défice orçamental destina-se a “contribuir para o pagamento regular dos salários e vencimentos, cobrir despesas operacionais inevitáveis e apoiar a economia nacional de forma a permitir que o governo iemenita cumpra as suas outras obrigações e reformas económicas”.

O presidente do Conselho de Liderança Presidencial do Iémen, Rashad Al Alimi, agradeceu à Arábia Saudita a “generosa doação”, que considerou ser um “firme compromisso” do reino saudita “para aliviar o fardo da crise humanitária e apoiar as aspirações do povo iemenita à estabilidade, à paz e ao desenvolvimento”.

O primeiro-ministro do Iémen, Ahmed bin Mubarak, também partilhou na rede social X o agradecimento pelo “apoio contínuo e generoso” da Arábia Saudita ao povo iemenita “em todas as circunstâncias”.

كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية وإطلاقهم اليوم للدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني ، ان ذلك ما هو إلا تعبير مستمر لمواقف المملكة العربية… — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) December 27, 2024

“Este apoio permitirá ao Governo iemenita pagar os salários dos funcionários do Estado e conter a deterioração do preço da moeda. Permitirá igualmente prosseguir com determinação o programa de reforma financeira e administrativa e a luta contra a corrupção”, acrescentou.

A contribuição da Arábia Saudita para o Iémen surge um dia depois do bombardeamento israelita do aeroporto internacional de Sana, do porto de Al Hodeida e de várias centrais elétricas, o que representa um novo desafio de reconstrução e investimento, apesar de estas zonas estarem sob controlo dos houthis.

O governo internacionalmente reconhecido do Iémen está sediado em Aden desde 2014, quando os houthis — apoiados pelo Irão — tomaram a capital, Sana, e grandes áreas no noroeste do país.

Desde então, o Iémen vive uma guerra que já fez dezenas de milhares de mortos e transformou o país numa das piores catástrofes humanitárias do planeta, com 80% da população a necessitar de algum tipo de ajuda humanitária, segundo as organizações internacionais.

A situação agravou-se com o início das operações houthi contra navios no Mar Vermelho e no Mar da Arábia, no âmbito da guerra em Gaza, o que tornou o Iémen palco de ataques israelitas, afetando diversas infraestruturas do país.