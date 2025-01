“Este racista sujo está morto”, lê-se num cartaz empunhado por uma de várias centenas de pessoas reunidas esta terça-feira à noite em Paris para celebrar a morte de Jean-Marie Le Pen, histórico político francês e pai da antiga candidata presidencial Marine Le Pen.

Não foi só na capital francesa que opositores da extrema-direita estiveram reunidos depois de receberem a notícia da morte de Le Pen, as manifestações replicaram-se em várias cidades por toda a França, incluindo Lyon e Marselha, segundo reportou a AFP. Entoaram cânticos de protesto contra a extrema-direita, lançaram petardos e fogo de artifício.

Em Lyon, de acordo com a mesma agência, cerca de 200 a 300 pessoas reuniram-se por volta das 19h00 no centro da cidade, em resposta a um apelo da extrema-esquerda para “festejar” após a morte do antigo político francês. O ambiente era de celebração, com garrafas de champanhe, chapéus de festa e um cartaz onde se lia: “Finalmente”.

Louise Delporte, uma das manifestantes presentes no local defendeu que “devemos celebrar a morte de pessoas tão odiosas“, recordando Le Pen como “misógino, racista, negacionista e antissemita”.

“É um símbolo que morre e é muito bom saber isso. É o símbolo de uma extrema-direita que já não faz sentido. Infelizmente, ainda existe e temos de nos lembrar que não podemos permitir que continue a viver”, disse Vivien Perez, outra pessoa entrevistada em Lyon.

Ministro francês diz que “cenas de júbilo são profundamente vergonhosas”

O Ministro da Administração Interna francês, Bruno Retailleau, já veio condenar as celebrações da morte de Jean-Marie Le Pen, fundador do partido de extrema-direita Rally Nacional.

“Nada, absolutamente nada, justifica que se dance em cima de um cadáver”, disse Retailleau na terça-feira à noite, citado pelo Politico, depois de centenas de manifestantes terem saído às ruas para celebrar a morte de Le Pen.

“A morte de um homem, mesmo que seja um adversário político, deve inspirar apenas contenção e dignidade. Estas cenas de júbilo são profundamente vergonhosas”, acrescentou.