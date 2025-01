A mansão de estilo colonial onde a série da HBO Max “Hacks” filmou as temporadas 2, 3 e 4, está agora reduzida a cinzas, mantendo-se apenas a fachada erigida em 1915, num de muitos edifícios icónicos de Hollywood que foram destruídos pelos incêndios.

Esta mansão ardeu no fogo de Eaton, que devastou Altadena, a cerca de 30 quilómetros de Hollywood. Tinha sido usada também na série “Palm Royale“.

Também em Altadena, a casa McNally — onde foi filmada a série “Entourage” — ficou reduzida a cinzas e a casa onde foram filmados títulos como “Scream 2“, “Matilda” ou “Apanha-me se puderes“, também corre perigo.

O fogo de Eaton consumiu igualmente o parque Charles S. Farnsworth, que apareceu no filme “American Pie 2” e na série da Apple TV+ “Shrinking“.

Em Pacific Palisades, ardeu a escola secundária vista nos filmes “Carrie” e “Freaky Friday“, Palisades Charter High School.

O mesmo aconteceu com o rancho de Will Rogers, que foi construído nos anos vinte do século XX e tinha sido usado no filme “Funny Lady” de Barbra Streisand. A enorme propriedade, com 31 quartos e um estábulo com cavalos, foi totalmente destruída no fogo de Pacific Palisades, o maior de todos os incêndios ativos em Los Angeles e ainda longe de estar em contenção.

Não muito longe, ficou em cinzas o Topanga Ranch Motel, onde Bridget Fonda filmou “Leather Jackets“.

Pouco resta também do Reel Inn Malibu, mostrado na série “24” e conhecido por ser frequentado por Paris Hilton e Jerry Seinfeld.

Foi destruído ainda o Bunny Museum, um museu histórico e estranho dedicado a coelhos onde era possível ver desde caixas de Nesquik a bonecos Bugs Bunny.

Chegou a temer-se que parte da Hollywood Boulevard pudesse ser engolida pelas chamas quando deflagraram fogos em Hollywood Hills e Runyon Canyon, mas os bombeiros conseguiram contê-los.

No famoso Passeio da Fama, onde estão o Chinese Theatre e o Dolby Theatre, casa dos Óscares, a atividade diminuiu muito perante a tragédia. Há ruas vazias e eventos da indústria cancelados, incluindo os Critics Choice Awards, marcados para domingo, 12 de janeiro. A cerimónia deverá agora acontecer a 26 de janeiro.