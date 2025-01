Chuva de cinzas, sem luz e chamas perto de casa. O "cenário apocalíptico" que quatro portugueses viveram nos fogos de Los Angeles

Já Ana Rita Guerra tem tido conhecimento de histórias através de um “grupo de portugueses” em plataformas de mensagens instantâneas em que “partilha experiências, dicas e até se demonstra solidariedade”: “Há pessoas a abrir as suas casas” para acolher quem viu perder o local onde vivia ou teve necessidade de abandonar a sua residência.

Tal como aconteceu com Justin Amorim, Ana Rita Guerra enfatiza que muitos dos seus amigos também decidiram “ir embora” de Los Angeles de “forma preventiva” — “não se sentiam confortáveis, principalmente aqueles que têm famílias e filhos”. Muitos, prossegue, “foram para casas de amigos até o perigo passar”. Em todas as pessoas com quem contactou, a jornalista diz que existe a perceção de que esta é uma “catástrofe absolutamente inédita”, apesar de os incêndios florestais serem normais na Califórnia — mas não no inverno e não com esta intensidade.

As cinzas no ar e o vento. As condições meteorológicas anormais que levaram aos incêndios

Esta sexta-feira, no momento em que Mariana Van Zeller falou com o Observador, havia partes do céu azul, uma situação que não aconteceu nos últimos dias, em que uma “nuvem de fumo” cobriu os céus de Los Angeles. Para além dos céus escuros, detalha a jornalista, “choveu cinza” durante quinta-feira.