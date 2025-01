Alexandra Leitão está a ser apontada como a mais bem colocada para ser a cabeça de lista do PS à Câmara de Lisboa. Na reta final da decisão, que será tomada esta semana, é a líder parlamentar que aparece com condições mais vantajosas para enfrentar Carlos Moedas, nomeadamente no comportamento nos estudos de opinião, segundo apurou o Observador.

O nome da líder parlamentar do PS começou por ser apontado como o mais bem colocado dentro do PS numa notícia avançada pela SIC. Pouco depois o jornal Público escrevia que Leitão seria a candidata provável. A mesma informação foi confirmada esta noite ao Observador, que no final da semana passada noticiou que ainda no final do ano a direção estava a promover estudos qualitativos sobre os nomes apontados a Lisboa, o que evidenciava uma hesitação que já estava a deixar alguns socialistas impacientes

Pedro Nuno Santos ainda vai reunir-se com a nova presidente da Federação do PS na Área Urbana de Lisboa, Carla Tavares, sobre este assunto. A direção estava à espera que a eleição intercalar (que decorreu da demissão de Ricardo Leão) fosse realizada para avançar com o nome para Lisboa. A inexistência de um candidato até agora já estava a ser criticada internamente com vários socialistas a temerem que o partido estivesse a perder tempo no terreno.

Alexandra Leitão é líder parlamentar do PS e esta candidatura vai obrigar à sua substituição à frente da bancada socialista. No currículo traz experiência executiva, tendo sido ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e secretária de Estado Adjunta e da Educação nos governos liderados por António Costa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Foi apoiante de primeira linha da candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança do PS e tem sido um dos principais rostos desta direção socialista. De acordo com as informações recolhidas pelo Observador, o argumento para avançar Leitão é o melhor comportamento que a deputada socialista tem apresentado nas sondagens frente a Carlos Moedas, o atual presidente da Câmara de Lisboa que, em 2021, roubou a autarquia que o PS detinha desde 2007.

O nome de Mariana Vieira da Silva era o nome de que mais se falava e ainda esta tarde, ao Obsevador, foram vários os dirigentes locais que ainda estavam convencidos de que seria ela o nome que avançaria em Lisboa. Na própria concelhia de Lisboa — que terá ainda de votar a escolha do secretário-geral do PS — existia essa convicção.

Mas Leitão é agora apontada como um nome mais capaz de promover um candidatura com o apoio da esquerda, uma intenção que a direção do PS mantém e que o Bloco de Esquerda, por exemplo, também tem alimentado. É um nome que terá alguns anticorpos na federação de Lisboa, sobretudo depois do episódio que envolveu Ricardo Leão.

Recorde-se que Alexandra Leitão foi a socialista mais audível na crítica ao autarca socialista de Loures que defendeu, numa reunião de câmara, que quem tivesse estado associado aos desacatos de outubro da região de Lisboa pudesse ser despejado de casas municipais. Leão saiu da FAUL na sequência desta polémica, Leitão acabou por apoiar publicamente a candidatura de Carla Tavares, mas ficou um mal-estar pelo menos junto de uma das maiores concelhias da Área Urbana de Lisboa, Loures.