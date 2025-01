Depois de no ano passado Portugal se ter estreado com uma gala do Guia Michelin a solo — e separado de Espanha —, a segunda edição está marcada para o dia 25 de fevereiro e terá lugar no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Entre algumas das novidades conhecidas esta terça-feira numa conferência de imprensa no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança, estão a personalidade que vai apresentar a cerimónia e os chefs que vão preparar o jantar de gala.

É Marta Leite Castro quem este ano vai anunciar as Estrelas, juntamente com a chef pasteleira e jurada do Masterchef Portugal Juliana Penteado, a quem caberá receber os convidados na passadeira vermelha. A promover a região do Porto e Norte de Portugal enquanto destino gastronómico de referência estão os chefs Rui Paula, da Casa de Chá da Boa Nova, com duas estrelas, Ricardo Costa, do The Yeatman, com duas estrelas, e Vítor Matos, do Antiqvvm, que na gala passada recebeu a segunda estrela Michelin. Os três vão coordenar a equipa de chefs — todos da região Porto e Norte — que vai preparar um menu para o jantar de gala, marcado pela tradição e inovação culinária. “Cada um vai fazer dois a três pratos e as pessoas que estiverem na gala vão poder provar a nossa comida. Queremos fazer uma gala que esteja à altura do nosso país, em termos gastronómicos”, disse o chef Rui Paula durante a conferência de imprensa.

São eles António Loureiro, do A Cozinha (1 Estrela), em Guimarães, Vasco Coelho Santos, do Euskalduna Studio (1 Estrela), no Porto, Julien Montbabut, do Le Monument (1 Estrela), no Porto, Pedro Lemos, do Pedro Lemos (1 Estrela), no Porto, Arnaldo Azevedo, do Vila Foz (1 Estrela), no Porto, e Óscar Geadas, do G Pousada (1 Estrela), em Bragança, que deixa um pedido ao Turismo de Portugal: “Não se esqueçam do interior, apostem também em Trás-os-Montes e o interior de Portugal”, referindo-se também a Bragança, cidade escolhida para acolher a conferência de imprensa.

“Aqui no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais respira-se a criatividade e o talento, e os nossos chefs têm isso tudo e através disso conseguem ir para patamares internacionais. Parabéns por conseguirem representar Portugal desta forma”, acrescentou Paulo Jorge Xavier, presidente da Câmara Municipal de Bragança.

A gala, que vai decorrer no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, vai receber 500 convidados e, assim como no ano passado, vai ser transmitida em direto no canal de Facebook e de Youtube do Guia Michelin. No total, a gala teve um custo equivalente ao ano passado ao Turismo de Portugal, cerca de 400 mil euros ao Turismo de Portugal.

À semelhança da edição de 2024, o evento vai contar com segmentos de entretenimento, que estarão ao encargo do Expresso Transatlântico, um trio que encarna o espírito cosmopolita de Lisboa, composto por Gaspar Varela, Sebastião Varela e Rafael Matos, e com um debate. Com o tema “Gastronomia e Vinho”, decorre a 18 de fevereiro no Theatro Circo de Braga e, moderado pelo jornalista e apresentador Luís Castro, irá explorar a sinergia entre a gastronomia e o vinho enquanto pilares da cultura portuguesa. No mesmo vão participar o chef Pedro Lemos, Lídia Monteiro, do Turismo de Portugal, Dirk Niepoor, Luis Sottomayor e Luis Gutiérrez.

Em 2024, quatro restaurantes foram distinguidos com novos astros: o 2Monkeys (Vitor Matos e Francisco Quina), em Lisboa; o Desarma (Octávio Freitas), no Funchal; Ó Balcão (Rodrigo Castelo), em Santarém; e Sála (João Sá), em Lisboa. Vitor Matos foi o chef que mais brilhou na primeira gala do Guia Michelin exclusivamente Português, que decorreu no NAU Salgados Palace & Congress Center da Guia, em Albufeira, com a segunda estrela para o Antiqvvm, no Porto. houve ainda dois novos restaurantes com uma estrela verde: o Malhadinha Nova, de João Sousa, em Albernoa, e Ó Balcão, de Rodrigo Castelo, em Santarém.