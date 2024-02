A primeira gala do Guia Michelin exclusivamente Português decorreu na noite desta terça-feira, no hotel NAU Salgados Palace & Congress Center da Guia, em Albufeira, e foram conhecidos mais quatro restaurantes com estrela: o 2Monkeys (Vitor Matos e Francisco Quina), o Desarma (Octávio Freitas), Ó Balcão (Rodrigo Castelo) e Sála (João Sá). A esperada chuva de estrelas não aconteceu, mas houve um chef que se destacou entre todos: Vítor Matos foi quem mais brilhou, com uma estrela para o 2Monkeys, duas para o Antiqvvm e com a chef Rita Magro, do Blind, a receber o Prémio Chef Jovem.

Há também mais dois restaurantes com uma estrela verde, que reflete o compromisso com uma gastronomia mais sustentável: o Malhadinha Nova, de João Sousa, em Albernoa, e Ó Balcão, de Rui Castelo, em Santarém. Quanto às duas estrelas Michelin, todos os restaurantes que receberam os dois astros na edição passada mantêm a distinção este ano.

Ao todo, são 31 os projetos gastronómicos com uma estrela Michelin em Portugal, o mesmo número que no ano passado. Perderam o astro o Vistas, em Vila Nova de Cacela, que anunciou a saída de Rui Silvestre no final do ano passado, e que assumiu a cozinha do Fifty Seconds, o Eneko, em Lisboa, e o Largo do Paço, no Porto, ambos devido ao encerramento.

Quanto aos Bib Gourmand, a lista de 37 subiu e ganhou mais oito: Flora (João Guedes Ferreira, Viseu), Inato Bistrô (Tiago Costa e Miguel Rodrigues, Braga), Norma (Hugo Alves, Guimarães), O Pastus (Annakaren Fuentes, Paço de Arcos), Olaias (Mónica Gomes, Figueira da Foz), Oma (Luís Moreira, Baião), Patio 44 (Simão Soares e Afonso Ramos, Porto) e Poda (João Narigueta, Montemor-o-Novo). Já os recomendados, foram apresentados numa lista de 21, contando com nomes como Noélia, de Noélia Jerónimo, em Cabanas de Tavira, Seiva, de David Jesus, em Leça da Palmeira, e Lamelas, de Ana Moura, em Porto Covo.

Lista dos restaurantes premiados (* indica novidade em relação ao ano passado):

1 estrela

2Monkeys (Lisboa, chef Vitor Matos e Francisco Quintas)*

Desarma (Funchal, chef Octávio Freitas)*

Balcão (Santarém, chef Rodrigo Castelo)*

SÁLA de João Sá (Lisboa, chef João Sá)*

Encanto (Lisboa, chef José Avillez e João Diogo Formiga)

Euskalduna Studio (Porto, chef Vasco Coelho Santos)

Kanazawa (Lisboa, chef Paulo Morais)

Kabuki (Lisboa, chef Paulo Alves)

Le Monument (Porto, chef Julien Montbabut)

Al Sud (Lagos, chef Louis Anjos)

A Ver Tavira (Tavira, chef Luís Brito)

Cura (Lisboa, chef Pedro Pena Bastos)

Esporão (Reguengos de Monsaraz, chef Carlos Teixeira)

Vila Foz (Porto, chef Arnaldo Azevedo)

100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic)

Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha)

Epur (Lisboa, chef Vincent Farges)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Filipe Carvalho)

Midori (Sintra, chef Pedro Almeida)

G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves)

A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro)

Bon Bon (Carvoeiro, chef José Lopes)

Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)

Feitoria (Lisboa, chef André Cruz)

Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes)

LAB by Sergi Arola (Sintra, chef Sergi Arola)

Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)

Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)

William (Funchal, chef Luís Pestana)

Vista (Portimão, chef João Oliveira)

Gusto (Almancil, chef Heinz Beck)

2 estrelas

Antiqvvm (Porto, chef Vitor Matos)*

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)

Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa)

Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)

Il Gallo d’Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)

Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)

Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)

Bib Gourmand