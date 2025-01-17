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Um ataque russo deixou esta sexta-feira pelo menos três mortos e três feridos na cidade industrial de Kryvyi Rig, no centro da Ucrânia, indicaram fontes locais.

O ataque atingiu uma “instituição educacional” e edifícios residenciais, sublinhou o governador regional, Serguiï Lyssak, na rede social Telegram, adiantando que, segundo as primeiras informações, “três pessoas foram mortas”, com o presidente da câmara de Kryvyï Rig, Oleksandre Vilkoul, a confirmar também três feridos.

Um vídeo divulgado por Lyssak mostra vários edifícios danificados e destroços espalhados por uma rua.

Pouco antes do ataque, a força aérea ucraniana tinha avisado que vários mísseis balísticos estavam a voar em direção à cidade.

Kryvyï Rig, que tinha uma população de mais de 600.000 habitantes antes de a Rússia invadir a Ucrânia, em fevereiro de 2022, tem sido desde então frequentemente alvo de ataques aéreos russos.

A cidade fica a cerca de 80 quilómetros da linha da frente.

No final de dezembro, uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas num ataque a Kryvyï Rig.

Esta sexta-feira, por seu lado, o exército ucraniano alegou ter atingido com mísseis pelo menos um radar de defesa aérea na região fronteiriça russa de Belgorod, o terceiro reivindicado por Kiev esta semana, desconhecendo-se mais pormenores.