Carlos Moedas apoia a candidatura presidencial de Luís Marques Mendes. Em declarações aos jornalistas, à chegada ao Conselho Nacional do PSD, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa defendeu que o comentador e atual conselheiro de Estado “reúne todas as condições” para protagonizar uma corrida ao Palácio de Belém.
“É uma pessoa que reúne todas as condições. Se ele se candidatar, terá todo o meu apoio. [É uma personalidade] que deu tudo ao país e que é próxima dos portugueses. Sabem e sabemos muito bem com o que podemos contar com aquilo que ele é, com aquilo que ele fez, com o político que é e com o trabalho que fez durante anos e que as pessoas o conhecem. Como português, gostava muito de o ver Presidente da República”, defendeu Carlos Moedas.
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa recusou no entanto comentar a sua própria recandidatura à autarquia da capital, alegando que falta ainda tempo para o arranque da campanha eleitoral. Ainda assim, não deixou de lamentar que exista uma “campanha negativa a formar-se”, referindo-se indiretamente à candidatura da socialista Alexandra Leitão.
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Ainda recentemente, Hugo Soares, secretário-geral do PSD e braço direito de Luís Montenegro, anunciou o apoio a Luís Marques Mendes mais ou menos nos mesmo termos. “Estou absolutamente em crer que, tendo ele a vontade de protagonizar uma candidatura à Presidência da República, será um extraordinário candidato que terá, estou absolutamente convencido disso, o apoio do PSD. O meu terá certamente”, declarou o social-democrata Soares no programa “São Bento à Sexta”, da Rádio Renascença.
Recorde-se que Carlos Moedas chegou a ser apontado como possível candidato à Presidência da República, hipótese que fez questão de afastar numa fase ainda muito precoce. Na altura, em declarações ao Observador, o autarca explicou as suas motivações: “Percebo que há muitas pessoas que me querem afastar da Câmara, e que ainda não aceitaram a minha vitória de há três anos. Mas sou presidente da Câmara de Lisboa. Por escolha dos lisboetas e para os lisboetas que trabalho todos os dias”.
Mesmo que publicamente não se comprometa com uma recandidatura, a equipa de Moedas já prepara a corrida contra Alexandra Leitão. Como contava aqui o Observador, candidatura da líder parlamentar do PS a Lisboa serve os propósitos dos homens do presidente da Câmara, que acreditam ter argumentos para colar adversária a Pedro Nuno e a uma suposta agenda radical.
Moedas ganha balanço contra Alexandra Leitão no ataque a PS “colonizado” pela esquerda