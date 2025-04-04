Henrique Gouveia e Melo continua a ser o favorito dos portugueses para a Presidência da República, destacado do segundo lugar, ocupado por Luís Marques Mendes, e numa altura em que a área política da esquerda surge com resultados irrelevantes, de acordo com uma sondagem do Cesop – Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, para o Público, RTP e Antena 1.

A fotografia do momento aponta Gouveia e Melo como o preferido, com 37% dos votos, uma taxa de aceitação de 62% e de rejeição de 30%. De seguida, a uma distância considerável, surge Luís Marques Mendes, o preferido de 19% dos inquiridos, com aceitação de 44% 3 rejeição de 51%. E na terceira posição, ainda antes de um nome da esquerda, André Ventura é o favorito de 9% dos eleitores questionados na pesquisa, com 19% de aceitação e 79% de rejeição.

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De seguida, os nomes de António José Seguro e António Vitorino, ambos com 7% das preferências. A taxa de aceitação do ex-líder socialista fixou-se nos 33%, com uma rejeição de 57%, enquanto Vitorino tem uma aceitação inferior (27%) e uma rejeição mais elevada (64%).

De resto, num olhar para os restantes nomes da sondagem, Catarina Martins é a preferida de 4% dos inquiridos, tem 17% de aceitação e 77% de rejeição, seguida de Mariana Leitão com 3%, uma aceitação de 15% e rejeição de 76%, logo antes de Sampaio da Nóvoa, que é o preferido de 3% dos inquiridos e tem a mesma taxa de rejeição da liberal, sendo que surge com 13% na aceitação. Por fim, Paulo Raimundo tem a preferência de 2% dos eleitores questionados, a menor taxa de aceitação da sondagem (8%) e 77% de rejeição.