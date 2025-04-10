Seis pessoas, incluindo, três crianças morreram na queda de um helicóptero no rio Hudson, na região sul da ilha de Manhattan, em Nova Iorque, na tarde desta quinta-feira. “Todas as seis vítimas foram removidas da agua e, infelizmente, todas as seis vítimas foram declaradas mortas”, disse o autarca de Nova Iorque, Eric Adams, numa conferência de imprensa horas depois do acidente. “Os nossos corações estão com a família e aqueles que estavam à bordo”, disse ainda.

As vítimas mortais incluem um executivo espanhol da Siemens, Agustín Escobar — que foi presidente da filial espanhola da empresa tecnológica até outubro do ano passado –, a sua mulher Merce Camprubi Montal e os três filhos menores do casal, relatou um membro das autoridades norte-americanas à CNN. A sexta vítima mortal é o piloto, que ainda não foi identificado. A família espanhola estava de férias em Nova Iorque e realizava um passeio turístico de helicóptero.

La tragedia del rio Hudson. Fue identificada la familia española que falleció esta tarde tras caer el helicóptero. Agustín Escobar, CEO de Siemens en España, su esposa y sus tres niños. pic.twitter.com/q8eGBjZDno — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) April 11, 2025

A comissária da polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch, confirmou, citada pelo The Guardian, que a aeronave descolou do heliporto na parte sul de Manhattan, partiu em direção a norte, a subir o rio, até chegar perto da ponte George Washington, quando deu a volta e passou a voar a sul novamente. O acidente aconteceu numa área próxima ao túnel Holland, que liga a parte baixa de Manhattan a Jersey City, e ao Pier 40, conhecido pelos campos desportivos e de onde saem barcos de festas para turistas.

Helicopter crashing into Hudson River. You can see the propellers falling. So sad … pic.twitter.com/6C6aWsS4Ay — dinoshan (@dinoshanr) April 10, 2025

Helicopter has crashed into the Hudson River.



Pray for survivors.



????????pic.twitter.com/kEjOca2tz3 — Paul A. Szypula ???????? (@Bubblebathgirl) April 10, 2025

O helicóptero descolou por volta das 14h59 locais (19h59 em Lisboa) e terá caído cerca de 15 minutos mais tarde. Os bombeiros de Nova Iorque receberam o alerta para o desastre às 15h17 locais, 20h17 em Lisboa, de acordo com a Sky News. A polícia e os bombeiros enviaram imediatamente as suas equipas de resgate para o local. Os mergulhadores da polícia conseguiram resgatar quatro pessoas e os mergulhadores do departamento de bombeiros resgataram outras duas vítimas. Quatro mortes foram declaradas no local, enquanto duas das crianças foram resgatas com vida e enviadas para hospitais próximos, onde acabaram por morrer.

O aparelho pertencia à Helicopter Charter Inc., uma empresa nova iorquina de voos privados. O CEO, Michael Roth, mostrou-se “devastado” com o acidente, mas adiou explicações técnicas para o se diretor de manutenção, em entrevista à CNN.

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As causas do acidente ainda não são claras. A Administração Federal de Aviação confirmou que está a investigar a situação junto do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Diversas fotografias e vídeos do acidente estão a ser partilhados nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que o helicóptero ficou virado do avesso. Num dos vídeos, as hélices aparecem a cair na água. Testemunhas que falaram com a imprensa norte-americana dizem terem visto o helicóptero a desintegrar-se no ar.

Helicopter crash in Hudson river pic.twitter.com/1kCEbsZd0y — Luis Hernandez (@hernandezlg) April 10, 2025

Video of helicopter crash in Hudson emerges pic.twitter.com/N9g8lWuQf1 — Sprinter Observer (@SprinterObserve) April 10, 2025

Na rede social Truth Social, o Presidente norte-americano reagiu e prometeu respostas. “Acidente terrível com um helicóptero no rio Hudson. Parece que seis pessoas, o piloto, dois adultos e três crianças, não estão mais entre nós. Os vídeos do acidente são horrendos. Deus abençoe as famílias e amigos das vítimas”, escreveu Donald Trump, que informou ainda que “o secretário de transportes, Sean Duffy, e a sua talentosa equipa estão em cima do caso. Anúncios sobre o que exatamente aconteceu, e como, serão feitos em breve!”

O primeiro-ministro espanhol também reagiu ao acidente e à morte da família espanhola, que classificou como “uma tragédia inimaginável”. “Partilho a dor dos entes queridos das vítimas neste momento tão devastador”, escreveu Pedro Sánchez no X.