Seis pessoas, incluindo, três crianças morreram na queda de um helicóptero no rio Hudson, na região sul da ilha de Manhattan, em Nova Iorque, na tarde desta quinta-feira. “Todas as seis vítimas foram removidas da agua e, infelizmente, todas as seis vítimas foram declaradas mortas”, disse o autarca de Nova Iorque, Eric Adams, numa conferência de imprensa horas depois do acidente. “Os nossos corações estão com a família e aqueles que estavam à bordo”, disse ainda.

As vítimas mortais incluem um executivo espanhol da Siemens, Agustín Escobar — que foi presidente da filial espanhola da empresa tecnológica até outubro do ano passado –, a sua mulher Merce Camprubi Montal e os três filhos menores do casal, relatou um membro das autoridades norte-americanas à CNN. A sexta vítima mortal é o piloto, que ainda não foi identificado. A família espanhola estava de férias em Nova Iorque e realizava um passeio turístico de helicóptero.

A comissária da polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch, confirmou, citada pelo The Guardian, que a aeronave descolou do heliporto na parte sul de Manhattan, partiu em direção a norte, a subir o rio, até chegar perto da ponte George Washington, quando deu a volta e passou a voar a sul novamente. O acidente aconteceu numa área próxima ao túnel Holland, que liga a parte baixa de Manhattan a Jersey City, e ao Pier 40, conhecido pelos campos desportivos e de onde saem barcos de festas para turistas.

O helicóptero descolou por volta das 14h59 locais (19h59 em Lisboa) e terá caído cerca de 15 minutos mais tarde. Os bombeiros de Nova Iorque receberam o alerta para o desastre às 15h17 locais, 20h17 em Lisboa, de acordo com a Sky News. A polícia e os bombeiros enviaram imediatamente as suas equipas de resgate para o local. Os mergulhadores da polícia conseguiram resgatar quatro pessoas e os mergulhadores do departamento de bombeiros resgataram outras duas vítimas. Quatro mortes foram declaradas no local, enquanto duas das crianças foram resgatas com vida e  enviadas para hospitais próximos, onde acabaram por morrer.

O aparelho pertencia à Helicopter Charter Inc., uma empresa nova iorquina de voos privados. O CEO, Michael Roth, mostrou-se “devastado” com o acidente, mas adiou explicações técnicas para o se diretor de manutenção, em entrevista à CNN.

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As causas do acidente ainda não são claras. A Administração Federal de Aviação confirmou que está a investigar a situação junto do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Diversas fotografias e vídeos do acidente estão a ser partilhados nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que o helicóptero ficou virado do avesso. Num dos vídeos, as hélices aparecem a cair na água. Testemunhas que falaram com a imprensa norte-americana dizem terem visto o helicóptero a desintegrar-se no ar.

Na rede social Truth Social, o Presidente norte-americano reagiu e prometeu respostas. “Acidente terrível com um helicóptero no rio Hudson. Parece que seis pessoas, o piloto, dois adultos e três crianças, não estão mais entre nós. Os vídeos do acidente são horrendos. Deus abençoe as famílias e amigos das vítimas”, escreveu Donald Trump, que informou ainda que “o secretário de transportes, Sean Duffy, e a sua talentosa equipa estão em cima do caso. Anúncios sobre o que exatamente aconteceu, e como, serão feitos em breve!”

O primeiro-ministro espanhol também reagiu ao acidente e à morte da família espanhola, que classificou como “uma tragédia inimaginável”. “Partilho a dor dos entes queridos das vítimas neste momento tão devastador”, escreveu Pedro Sánchez no X.