O unicórnio com ADN português Feedzai, especializada na deteção e prevenção de fraudes financeiras, comprou a empresa australiana Demyst, que detém uma plataforma de gestão de dados chamada Zonic. A aquisição foi anunciada esta quarta-feira em comunicado, sendo que não foram oficialmente revelados valores do negócio. A agência Lusa, citando fontes conhecedoras da aquisição, avançou que estava avaliado em cerca de 100 milhões de dólares. O Observador contactou a firma portuguesa para confirmar o montante, mas ainda não obteve resposta.

A Feedzai explica que a compra, que lhe dá acesso à Zonic, faz parte de um plano estratégico para “unificar a orquestração de dados e a gestão de riscos numa única plataforma, disponibilizando às instituições financeiras, em tempo real, os dados, a análise e a inteligência artificial fiável de que necessitam para tomarem as melhores decisões de risco possíveis”. “Não há falta de dados na nossa indústria — o truque é como aceder aos dados certos o mais rapidamente possível para poder acelerar decisões de risco com o mínimo possível de pontos de fricção”, afirma Nuno Sebastião, CEO do unicórnio com ADN português, que é citado na nota em que é anunciada a aquisição.

Descrevendo a Demyst como “pioneira e líder no acesso aos dados necessários”, internos ou externos às empresas, Nuno Sebastião diz que a combinação das capacidades da empresa australiana com a inteligência artificial da Feedzai permitirá utilizar dados para tomar “decisões mais inteligentes e rápidas”. “De forma mais abrangente, esta aquisição marca um momento crucial na evolução contínua da Feedzai de uma consumidora de dados para uma fornecedora de dados”, salienta o empresário português.

Já Mark Hookey, CEO da Demyst, que será integrado na Feedzai juntamente com “os principais membros da equipa” da empresa, mostra-se entusiasmado por “construir uma solução mais avançada para a integração de clientes, prevenção de fraudes e gestão de riscos”. “Os dados externos são a próxima fronteira do impacto de negócio para as instituições financeiras, mas são notoriamente complexos, envolvendo um labirinto de fontes para KYC/AML [Know Your Customer/Anti-Money Laundering], identidade, fraude, verificações de crédito e conformidade”, contextualiza.

Fundada em 2011, a Feedzai ascendeu ao estatuto de unicórnio, quando alcançou uma avaliação superior a mil milhões de dólares, uma década depois. Nesse mesmo ano, mais especificamente em agosto de 2021, anunciou a primeira compra: da plataforma biométrica comportamental Revelock, sediada em Madrid. Na altura, segundo a revista Visão, a empresa portuguesa disse que a aquisição resultava na “maior plataforma de gestão de risco financeiro com inteligência artificial do mundo com biometria comportamental integrada e nativa”.

A aquisição da Demyst, a segunda na história da Feedzai, foi assessorada pelos escritórios de advogados Garrigues, através de uma equipa liderada pelo sócio Mário Lino Dias, e Cooley LLP, com uma equipa liderada por Rita Sobral.