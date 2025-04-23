Uma mulher teve o seu bebé nos corredores do Hospital do Barreiro, enquanto estava “a caminho do bloco de partos”, avançou a TVI esta terça-feira, dando conta que as urgências de ginecologia e obstetrícia do hospital estavam fechadas. Quando alertados, os profissionais de saúde que estavam nas urgências “temporariamente encerradas ao exterior” transportaram a grávida para o bloco, “assegurando os cuidados necessários à mãe e filho”.

Na resposta enviada ao canal de televisão, a Unidade Local de Saúde (ULS) do Arco Ribeirinho admite que a mulher não “realizou contacto prévio com a linha SNS 24”, tendo-se dirigido à urgência geral do hospital, onde foi “encaminhada para o bloco de partos”, tendo sido “neste percurso que ocorreu o parto”. Apesar do encerramento temporário do serviço em questão, a ULS garante que permanecem no serviço profissionais de saúde “especializados para dar resposta a situações internas e situações emergentes que possam surgir”.

É pelo menos a terceira vez esta semana que uma grávida dá à luz fora do bloco de partos. No domingo passado, uma mulher entrou em trabalho de parto a caminho do hospital, e o bebé acabou por nascer ainda na ambulância dos bombeiros do Seixal, que a transportavam para o hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, que a poderia receber — uma vez que as urgências de obstetrícia do hospital Garcia de Orta estavam encerradas.