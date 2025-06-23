A GNR deteve três homens suspeitos de tráfico de droga em concelhos do distrito de Portalegre, na semana passada, em duas ações distintas, e apreendeu na última delas mais de 600 doses de estupefacientes, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR revelou que, na quinta-feira, foi detido um alegado traficante, de 26 anos, no concelho de Gavião.

Nesta operação de fiscalização rodoviária, orientada para a deteção de consumo excessivo de álcool e de substâncias estupefacientes, a Guarda apreendeu a este suspeito mais de 600 doses de droga. Segundo o comunicado, os militares abordaram uma viatura e verificaram que o condutor se encontrava na posse de substâncias ilícitas, pelo que o detiveram.

Da apreensão constam 512 doses de MDMA em pó, 87 doses de cocaína, 23,60 gramas de cetamina, 50 comprimidos de 2CB, 43 comprimidos de MDMA e quatro doses de canábis. O GNR disse ter apreendido ainda um telemóvel, uma balança de precisão e material destinado ao corte da droga.

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O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal de Ponte de Sor. Num outro comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR comunicou a detenção dos outros dois homens, de 33 e 34 anos, igualmente por tráfico de droga, no concelho de Crato.

As detenções foram efetuadas na quarta-feira, no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal, direcionada para o combate ao tráfico e consumo de droga naquele concelho, envolvendo diversos meios e valências da Guarda.

No decorrer desta ação, foram ainda elaborados nove autos de contraordenação, cinco deles por consumo de droga e quatro no âmbito da legislação rodoviária.

A GNR apreendeu 18 doses de haxixe, 6,28 doses de liamba, 2,03 gramas de anfetaminas, 1,3 gramas de cogumelos alucinogénios, 0,3 gramas de LSD e uma faca de corte.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal de Portalegre.