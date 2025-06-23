A ministra do Interior britânica anunciou esta segunda-feira a intenção de proibir o grupo Palestine Action ao abrigo da legislação antiterrorista, alguns dias depois de militantes terem danificado aviões numa base da Força Aérea.

Uma proposta de lei vai ser apresentada ao Parlamento na próxima segunda-feira, adiantou Yvette Cooper, numa declaração escrita à Câmara dos Comuns, invocando uma “longa história de danos intencionais inaceitáveis”. Cooper tomou a decisão na sequência do “ataque vergonhoso” de sexta-feira passada, quando ativistas entraram de forma ilegal na base aérea de Brize Norton e danificarem duas aeronaves militares, causando estragos avaliados em cerca de 25 milhões de libras (29 milhões de euros). Imagens publicadas pelo grupo na sexta-feira mostram dois indivíduos em trotinetas elétricas a atravessar a pista durante a noite até aos aviões, a pulverizar a fuselagem e motores de dois Airbus Voyager com tinta vermelha e depois a sair sem serem detetados.

A ministra alegou que o grupo pôs em risco a segurança nacional e que a polícia de combate ao terrorismo ainda está a investigar o incidente. “Desde a criação em 2020, o Palestine Action orquestrou uma campanha de ação criminosa direta contra empresas e instituições, incluindo infraestruturas essenciais e empresas de defesa” britânicas, vincou. No entanto, Cooper ressalvou que a proibição contra o grupo não terá impacto nos “grupos de protesto legais e noutras organizações que fazem campanha sobre questões relacionadas com a Palestina ou o Médio Oriente”.

Caso seja aprovada, a medida tornará ilegal ser membro do grupo, promover o apoio ou ostentar bandeiras e cartazes que o apoiem, arriscando os responsáveis uma pena de prisão de até 14 anos.

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No último ano, o grupo Palestine Action levou a cabo várias ações de vandalismo e danos materiais contra empresas e edifícios que afirma estarem ligados ao “sionismo”.

O grupo descreve-se como “um movimento de ação direta empenhado em pôr fim à participação mundial no regime genocida e de apartheid de Israel”, utilizando “táticas disruptivas” contra empresas que “facilitam o complexo militar-industrial israelita”, ao mesmo tempo que “procura impossibilitar que estas empresas lucrem com a opressão dos palestinianos”.

Uma manifestação esta segunda-feira em Londres de solidariedade com o grupo mobilizou várias dezenas de pessoas no centro da capital britânica, tendo pelo menos três sido detidas após confrontos, disse a Polícia Metropolitana.

O Reino Unido mantém proibidas 81 organizações ao abrigo da legislação contra o terrorismo, como o movimento islamita palestiniano Hamas, a rede terrorista Al-Qaida e o grupo extremista Estado Islâmico. Em 2024, estendeu a proibição ao movimento extremista Hizb ut-Tahrir, depois de os membros terem celebrado o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023.