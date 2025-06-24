As contas públicas registaram um saldo positivo de 0,2% do PIB nos primeiros três meses do ano, depois do saldo negativo (-0,4%) no período homólogo (o primeiro trimestre de 2024). A informação foi revelada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta terça-feira, acrescentando-se que no ano terminado no final do primeiro trimestre o saldo positivo das Administrações Públicas foi de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) – mais uma décima do que no trimestre anterior.

“O saldo positivo do setor das Administrações Públicas (AP), em percentagem do PIB, fixou-se em 0,8% no ano terminado no 1º trimestre de 2025, mais 0,1 pontos percentuais que o observado no trimestre anterior”, diz o INE, acrescentando que “considerando os valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP no primeiro trimestre de 2025 atingiu 125 milhões de euros, correspondendo a 0,2% do PIB, o que compara com -0,4% no período homólogo”.

“Face ao mesmo período do ano anterior, verificou-se um aumento de 7,8% da receita e de 6,4% da despesa”, afirma o INE.

Em comunicado, o Ministério das Finanças salienta que o excedente de 0,2% no primeiro trimestre “significa que, em termos homólogos, em contas nacionais (portanto, na ótica de reporte ao Eurostat e à Comissão Europeia), registou-se uma melhoria do saldo orçamental em 0,6 pontos percentuais do PIB, correspondente a 368 milhões de euros”.

Este valor reforça a confiança na execução orçamental de 2025, nos objetivos estabelecidos pelo Governo para o saldo orçamental e para a redução da dívida pública este ano, bem como no compromisso de equilíbrio orçamental assumido com os portugueses para a legislatura”, afirma o Governo.

Por outro lado, os dados do INE dão conta de uma ligeira redução da taxa de poupança das famílias – de 12,5% no trimestre anterior para 12,4% neste primeiro trimestre. Trata-se, ainda assim, de um valor historicamente elevado para os padrões da economia portuguesa.